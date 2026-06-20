Seydou, primera baja confirmada del CJ Cambados

Seydou abandona el Cambados tras dos temporadas MONICA VILA

El Club Juventud Cambados afronta la primera baja para la temporada 2026/2027. El velero amarillo pierde al centrocampista Seydou Drame, que se incorpora a las filas de la Unión Deportiva Atios para seguir en Tercera RFEF tras dos temporadas en Burgáns, destino al que llegó procedente del CD Choco.

En la última campaña, Seydou disputó más de 1.800 minutos a las órdenes de Pénjamo, anotando también un gol. "Seydou es un centrocampista que viene para reforzar el medio del campo y así seguir darle más músculo si cabe de cara a la nueva temporada", recalcan desde el Atios.

A falta de un partido para que la temporada se de por finalizada, el Club Juventud Cambados apura los tiempos para montar su proyecto en Preferente luego de consumar el descenso de Tercera.

Tras celebrarse la pertinente asamblea de socios, en la que Eladio Oubiña salió reelegido como presidente, el velero amarillo comienza a perfilar la temporada 2026/2027. El primer paso atañe a la dirección deportiva. Daniel González Somoza, ‘Fol’, deja su cargo ya que, “por motivos personales no podrá desempeñar un papel tan activo”. De este modo, Jon Ríos asume la dirección deportiva del combinado.