Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Julio Rey continúa en el Céltiga FC para la 26/27

El vilagarciano cumplirá su cuarta temporada en el cuadro isleño

María Caldas
20/06/2026 19:30
Céltiga vs Alondras
Céltiga vs Alondras
MONICA VILA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Céltiga FC sigue trabajando en la creación de la plantilla para la temporada 2026/2027. Desde la dirección deportiva, Edu Charlín continúa en negociaciones con la actual plantilla, así como con las posibles nuevas incorporaciones que refuercen al equipo que, un año más, guiará Luis Carro desde el banquillo. 

Así, luego de confirmarse las renovaciones de Carlos Gómez y de Óscar Iglesias, ahora es Julio Rey el que se suma a la lista. 

Carlos Gómez continúa en el Céltiga otra temporada

Calidad autóctona para el Céltiga con las renovaciones de Óscar Iglesias y Carlos Gómez

Más información

“Hai xogadores que destacan pola súa calidade. Outros, ademais, convértense nunha referencia dentro do vestiario e sobre o terreo de xogo”, destacan desde el Céltiga FC. El vilagarciano cumplirá así su cuarta temporada en el Salvador Otero tras su salida del Arosa. 

pedro delgado

El Villalonga ‘pesca’ en A Illa y suma a su plantel a Pedro Delgado

Más información

“A súa implicación e a súa maneira de defender as cores do Céltiga representan á perfección os valores que queremos seguir transmitindo no ano do noso centenario”, recalcan. La entidad celebra la Gala del centenario el próximo 27 de junio.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620