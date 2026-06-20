Julio Rey continúa en el Céltiga FC para la 26/27

Céltiga vs Alondras MONICA VILA

El Céltiga FC sigue trabajando en la creación de la plantilla para la temporada 2026/2027. Desde la dirección deportiva, Edu Charlín continúa en negociaciones con la actual plantilla, así como con las posibles nuevas incorporaciones que refuercen al equipo que, un año más, guiará Luis Carro desde el banquillo.

Así, luego de confirmarse las renovaciones de Carlos Gómez y de Óscar Iglesias, ahora es Julio Rey el que se suma a la lista.

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“Hai xogadores que destacan pola súa calidade. Outros, ademais, convértense nunha referencia dentro do vestiario e sobre o terreo de xogo”, destacan desde el Céltiga FC. El vilagarciano cumplirá así su cuarta temporada en el Salvador Otero tras su salida del Arosa.

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“A súa implicación e a súa maneira de defender as cores do Céltiga representan á perfección os valores que queremos seguir transmitindo no ano do noso centenario”, recalcan. La entidad celebra la Gala del centenario el próximo 27 de junio.