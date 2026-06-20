A Senra vuelve a levantar el telón de la VI Copa Ribadumia con los benjamines

Uno de los enfrentamientos en A Senra GonzaloSalgado

A Senra volvió a levantar el telón de la VI Copa Ribadumia, esta vez con la celebración del Torneo Sub 10, en el que participa la categoría benjamín, la más numerosa de la Copa. En total, son 54 los equipos, divididos en nueve grupos, que se disputan el título, juntando así a más de 600 jugadores y de 2.000 personas en el Concello de Ribadumia.

En total, se colocaron cuatro campos de fútbol ocho en las instalaciones ribadumienses, tanto en el césped sintético como en el natural. Así, durante la primera jornada del torneo Sub 10 se disputaron 44 enfrentamientos para la primera parte de la fase de grupos.

Aficionados en A Senra GonzaloSalgado

El turno de los benjamines lo estrenaron cuatro partidos. Por un lado, en el césped natural, el Pontevedra CF venció por 3-0 al CD Bierzo, y el Antiguoko KE, uno de los favoritos del torneo, por 1-0 al Fursan Hispania de Dubai. El equipo vasco consumó una derrota ante el AD Vila do Corpus por 0-1.

Los aficionados en las gradas da Senra GonzaloSalgado

En el césped sintético, el Oza Juvenil venció por 2-0 al Ribadumia, y la UD Santa Mariña empató a ceros con el Bertamiráns. El CD Calasanz, por su parte, consiguió una importante victoria por 4-0 ante el Atlético Barranco Hondo, que pudo resarcirse de la derrota ante el CD Bierzo, al que venció por un electrónico de 4-0.

El Calasanz también sufrió una dura derrota por 1-4 ante el Caudal. Un resultado que también sumó la ED Val Miñor, en su caso, ante el EDC Xinzo, para más tarde vencer por 3-0 al CD Cuatrovientos, mientras que el Xinzo empató a dos ante el Quirinal. El ambiente en A Senra se mantuvo animado durante toda la primera jornada, y es que desde las gradas los aficionados animaron con sus bombos a los jugadores.

Uno de los enfrentamientos en A Senra GonzaloSalgado

La jornada de hoy dará comienzo a las 09:00 horas con el enfrentamiento entre el Sporting y el Origen en el campo uno, mientras que en el campo dos se miden Pabellón y CD La Purísima, y en el sintético Textil con Paiosaco y el SC Braga con el Zamora CF.