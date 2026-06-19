La peña barcelonista Perla de Arousa celebra un pincho gratuito para los socios

Los peñistas durante la celebración del pincho Cedida

La peña barcelonista Perla de Arousa de Vilagarcía celebró un pincho gratuito para todos los socios que quisieron acudir al mismo. Una velada que los culés arousanos completaron con música, así como un repaso de su historia hasta el momento y, por supuesto, un brindis por los logros conseguidos esta campaña.

Asimismo, la peña se encuentra inmersa en pleno proceso electoral, y es que el próximo domingo 28 de junio es la fecha fijada para celebrar la asamblea de socios. En dicho día se tendrá que elegir una nueva directiva. Por el momento, la única candidatura que hay es la de los salientes, encabezados por Fran Gutiérrez, que se presentan a la reelección.

Los peñistas tendrán que votar a la directiva el próximo 28 de junio Cedida

Asimismo, una vez finalice el proceso electoral, también celebrarán su ya tradicional cena de final de temporada, planeada de inicio para principios del mes de julio.

Desde Perla de Arousa esperan seguir creciendo, ya que en los últimos años, gracias al aumento de socios y personas comprometidas con la peña, pudieron realizar distintas actividades entre las que se incluyó acudir a ver un partido del FC Barcelona.