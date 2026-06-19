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Deportes

La afición del Portonovo cuelga su sueño en forma de lona

El equipo puede certificar su ascenso a Tercera RFEF este domingo en Baltar (20:00 horas)

María Caldas
19/06/2026 18:00
portonovo
La lona colgada a escasos metros del Campo de Baltar
Cedida
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La afición del Portonovo SD cuenta las horas para volver a Baltar. Los de Minso Vidal se juegan este domingo a las 20:00 horas el ascenso a Tercera RFEF en el partido de vuelta de la última eliminatoria ante el Club Lemos. Los arlequinados parten con ventaja, ya que ganaron por 0-1 en la ida. 

Los aficionados se encuentran totalmente entregados al equipo, y es que al más puro estilo de Florentino Pérez y Joan Laporta, colocaron a escasos metros del campo de Baltar una lona de apoyo al equipo. Bajo el lema de "tolos por verte voltar", quisieron mostrar su apoyo y entrega a los jugadores.

La lona se encuentra colgada a escasos metros de Baltar
La lona se encuentra colgada a escasos metros de Baltar
Cedida

A falta de 90 minutos para certificar el ascenso, más allá del resultado, el Portonovo SD puede calificar su temporada como todo un éxito, no solo en lo deportivo, sino también en lo social. Durante la presente campaña, directiva, jugadores y cuerpo técnico consiguieron volver a enganchar a la gente y hacer que, de nuevo, Portonovo se tiña de arlequinado.

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