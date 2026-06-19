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Deportes

Jéssica Bouzas se queda a las puertas de la semifinal del Torneo de Nottingham

La vilagarciana cayó por un 6-7 y 2-6 tras un igualado encuentro ante Eva Navarro

María Caldas
19/06/2026 18:45
Jéssica Bouzas se quedó muy cerca de su primera semifinal
Jéssica Bouzas se quedó muy cerca de su primera semifinal del 2026
EFE
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No fue un buen día para Jéssica Bouzas. La tenista vilagarciana se quedó a las puertas de su primera semifinal en el 2026 tras caer en cuartos ante la americana Eva Navarro por un 6-7 y 2-6 en el Torneo de Nottingham. 

A pesar de que Bouzas Maneiro comenzó muy fuerte el primer set, los problemas con el saque, junto con los errores no forzados y la potencia de Navarro, terminaron por dinamitar a la arousana.

Lo cierto, es que el partido estuvo marcado por la igualdad, sobre todo en un primer set que se tuvo que resolver al tie-break, y es que en el último juego, Eva Navarro dinamitó por la vía rápida a Bouzas con un 40-0. En el tie-break, la arousana comenzó poniéndose 0-30, pero la americana comenzó a apretar y logró el 40-40. Con una buena dejada, Jéssica Bouzas volvía a recuperar la ventaja.

La vilagarciana contó con un gran apoyo entre el público que coreaba su nombre, animando a la vilagarciana en un momento clave. Pero Navarro mostró mayor solidez en los momentos decisivos, y así, se llevó el set. En la segunda manga, poco o nada pudo hacer Jéssica Bouzas. 

La gallega no logró mantener el ritmo en el segundo juego y la estadounidense aprovechó las oportunidades para terminar el partido con un 6-2, con el que certificó su pase a semifinales.

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