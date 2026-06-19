Jéssica Bouzas se queda a las puertas de la semifinal del Torneo de Nottingham

Jéssica Bouzas se quedó muy cerca de su primera semifinal del 2026 EFE

No fue un buen día para Jéssica Bouzas. La tenista vilagarciana se quedó a las puertas de su primera semifinal en el 2026 tras caer en cuartos ante la americana Eva Navarro por un 6-7 y 2-6 en el Torneo de Nottingham.

A pesar de que Bouzas Maneiro comenzó muy fuerte el primer set, los problemas con el saque, junto con los errores no forzados y la potencia de Navarro, terminaron por dinamitar a la arousana.

Lo cierto, es que el partido estuvo marcado por la igualdad, sobre todo en un primer set que se tuvo que resolver al tie-break, y es que en el último juego, Eva Navarro dinamitó por la vía rápida a Bouzas con un 40-0. En el tie-break, la arousana comenzó poniéndose 0-30, pero la americana comenzó a apretar y logró el 40-40. Con una buena dejada, Jéssica Bouzas volvía a recuperar la ventaja.

La vilagarciana contó con un gran apoyo entre el público que coreaba su nombre, animando a la vilagarciana en un momento clave. Pero Navarro mostró mayor solidez en los momentos decisivos, y así, se llevó el set. En la segunda manga, poco o nada pudo hacer Jéssica Bouzas.

La gallega no logró mantener el ritmo en el segundo juego y la estadounidense aprovechó las oportunidades para terminar el partido con un 6-2, con el que certificó su pase a semifinales.