Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Villalonga ‘pesca’ en A Illa y suma a su plantel a Pedro Delgado

El lucense llega a San Pedro tras cuatro temporadas militando en el Céltiga FC

María Caldas
19/06/2026 21:00
pedro delgado
Pedro Delgado con la camiseta del Villalonga
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Villalonga FC sigue avanzando en la creación de la plantilla de cara a la temporada 2026/2027. Ahora, los celestes ‘pescan’ en A Illa, incorporando a sus filas al central-pivote Pedro Delgado, que llega a San Pedro procedente del Céltiga FC de Tercera RFEF, equipo en el que militó las últimas cuatro temporadas. 

Ahora, a sus 28 años, Delgado pone fin a su etapa vistiendo la camiseta isleña para formar parte de nuevo proyecto que encabeza un año más Roberto Lázaro.

En la ya pasada temporada, Pedro Delgado disputó más de 1.500 minutos y anotó dos goles para el cuadro de Luis Carro, siendo titular en 16 de los 29 partidos en los que fue convocado por el entrenador. 

“Chega ó Villalonga para reforzar a nosa liña defensiva coa súa experiencia, carácter e contundencia”, dicen desde la entidad celeste tras la incorporación de Delgado. Lo cierto, es que si por algo se catacteriza el perfil del lucense es por apuntar más a la organización que al ataque puro. Su mejor registro goleador lo firmó en la pasada 2023/2024, en la que anotó seis goles.

Así, Delgado se suma así a los ya renovados Borja Sáez, Bugallo, o Wachi para la zaga celeste en la próxima temporada, en la que el conjunto volverá a pelear por conseguir acabar en la zona noble de Preferente Sur.

Por otro lado, el Villalonga FC también anunció la incorporación de Saúl Amoedo, procedente del Sigüeiro FC y con formación en el Pontevedra FC. “Xogador versátil, capaz de desempeñarse tanto na liña defensiva como no centro do campo, achegando traballo, compromiso e equilibrio ao equipo”, dicen desde el Villalonga FC. El defensa, de tan solo 20 años, se suma al proyecto de Lázaro tras disputar más de 1.600 minutos en el Sigüeiro y de anotar seis goles, firmando su mejor registro anotador.

En cuanto a renovaciones, el Villalonga FC anunció la continuidad del extremo derecho Iago Portas y también de Dani Basdedios bajo palos para completar los tres porteros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620