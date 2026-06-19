El Villalonga ‘pesca’ en A Illa y suma a su plantel a Pedro Delgado

Pedro Delgado con la camiseta del Villalonga Cedida

El Villalonga FC sigue avanzando en la creación de la plantilla de cara a la temporada 2026/2027. Ahora, los celestes ‘pescan’ en A Illa, incorporando a sus filas al central-pivote Pedro Delgado, que llega a San Pedro procedente del Céltiga FC de Tercera RFEF, equipo en el que militó las últimas cuatro temporadas.

Ahora, a sus 28 años, Delgado pone fin a su etapa vistiendo la camiseta isleña para formar parte de nuevo proyecto que encabeza un año más Roberto Lázaro.

En la ya pasada temporada, Pedro Delgado disputó más de 1.500 minutos y anotó dos goles para el cuadro de Luis Carro, siendo titular en 16 de los 29 partidos en los que fue convocado por el entrenador.

“Chega ó Villalonga para reforzar a nosa liña defensiva coa súa experiencia, carácter e contundencia”, dicen desde la entidad celeste tras la incorporación de Delgado. Lo cierto, es que si por algo se catacteriza el perfil del lucense es por apuntar más a la organización que al ataque puro. Su mejor registro goleador lo firmó en la pasada 2023/2024, en la que anotó seis goles.

Así, Delgado se suma así a los ya renovados Borja Sáez, Bugallo, o Wachi para la zaga celeste en la próxima temporada, en la que el conjunto volverá a pelear por conseguir acabar en la zona noble de Preferente Sur.

Por otro lado, el Villalonga FC también anunció la incorporación de Saúl Amoedo, procedente del Sigüeiro FC y con formación en el Pontevedra FC. “Xogador versátil, capaz de desempeñarse tanto na liña defensiva como no centro do campo, achegando traballo, compromiso e equilibrio ao equipo”, dicen desde el Villalonga FC. El defensa, de tan solo 20 años, se suma al proyecto de Lázaro tras disputar más de 1.600 minutos en el Sigüeiro y de anotar seis goles, firmando su mejor registro anotador.

En cuanto a renovaciones, el Villalonga FC anunció la continuidad del extremo derecho Iago Portas y también de Dani Basdedios bajo palos para completar los tres porteros.