El joven atacante del Gondomar Saúl Vecina está en el radar del Arosa

partido de fútbol entre el Galicia de Mugardos y el Gondomar Jorge Meis

El Arosa tiene el radar puesto en el joven extremo izquierdo del Gondomar Saúl Vecina, de 22 años y que esta temporada ha marcado 26 goles en Primera Futgal. Hasta el punto que en Gondomar dan por hecho su fichaje por el club arlequinado para reforzar la plantilla en Segunda RFEF, mientras su equipo está inmerso en el play-off de ascenso a Preferente. El Gondomar tiene que remontar el domingo el 1-0 de la ida ante el Galicia de Mugardos.

Vecina, que pasó por las categorías inferiores del Valladares y del Areosa, cumple su tercera temporada en el equipo de la comarca viguesa, en el que en su día también jugó el actual entrenador del Arosa, Gonza Fernández. En su primera temporada en el Gondomar, el joven atacante marcó 8 goles que contribuyeron al ascenso a Primera, categoría en la que marcó 7 la pasada temporada. Pero sin duda ha sido esta la de su explosión, con 21 goles en la liga regular, 3 en lo que va de play-off de ascenso y 2 en la Copa Diputación.

Tanto Gonza Fernández como David López "Perú" siguen trabajando en la sombra en la confección de la plantilla. Sin precipitarse y atentos a diferentes mercados. Y es que este fin de semana es clave en este sentido, ya que el Celta Fortuna se juega el ascenso a Segunda División, lo que podría desencadenar en la llegada de varios de sus futbolistas que pasan de juveniles a Vilagarcía, y el Compostela también tiene la posibilidad de ascender a Segunda RFEF, tras el 3-0 de la ida ante el Badalona. Circunstancia que también afectaría al mercado gallego de la categoría. Mientras tanto, los futbolistas de la plantilla arlequinada se mantienen a la espera de acontecimientos, mientras reciben llamadas de clubes de Tercera que quieren hacerse con sus servicios.