El CD Boiro anuncia la baja de Facu Moreyra

Facu Moreyra durante el derbi ante el Arosa en Barraña Gonzalo Salgado

Mientras unos llegan, otros se van. Tras anunciar la llegada del delantero Juan Cambón a Barraña para la temporada 2026/2027, ahora el combinado de José Tizón comunica la despedida de Facu Moreyra. Según el comunicado oficial del club, el joven abandona el combinado “por distintos motivos personales que le llevan a buscar un nuevo destino”.

“Dende a directiva do CD Boiro querémoslle trasladar o noso agradecemeto polo seu compromiso que tivo coa nosa entidade e desexarlle a mellor das sortes”, dicen.

El extremo izquierdo se despide del CD Boiro tras un año en el que disputó más de 1.700 minutos y anotó tres goles, en los 30 partidos que disputó a las órdenes de Tizón.

La llegada de Kike Vidal

Juan Cambón no es la única incorporación para el Club Deportivo Boiro, y es que Tizón suma a sus filas al local Kike Vidal. El central llega procedente de la UD Somozas tras pasar por la SD Compostela.

El boirense de 23 años refuerza así la zaga del Boiro luego de disputar más de 1.000 minutos a las órdenes de Stili, en una campaña en la que fue titular en 13 partidos de los 21 en los que el técnico lo convocó.