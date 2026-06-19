A Senra espera a más de dos mil personas a partir de hoy

El Celta defiende el título logrado el pasado año, cuando goléo en la final al Porto Mónica Ferreirós

El CD Ribadumia ultima los preparativos en las instalaciones de A Senra, donde a partir de hoy y durante todo el fin de semana se espera una avalancha de jóvenes futbolistas y de aficionados para disfrutar de la sexta edición de la Copa Ribadumia en categoría benjamín, que reúne a 54 equipos llegados de diferentes partes de España, Portugal e incluso Dubái, con la presencia del Fursan Hispania de Pablo Coira.

En total, más de seiscientos jugadores y cerca de dos mil acompañantes que convertirán a Ribadumia, y por extensión a O Salnés, en la capital del turismo deportivo este fin de semana en Galicia. Los 54 participantes se dividen en 9 grupos, en los que los que figuran como favoritos Athletic Club Skola, Vitoria de Guimaraes, Sporting de Portugal. Benfica, Sevilla, SC Braga, RC Deportivo, RC Celta y FC Porto. Estos dos últimos fueron los finalistas de la pasada edición, en la que el equipo celeste se coronó campeón tras golear en la final a los lusos por 6-0.

La competición arranca esta tarde a partir de las 16.45 horas en los cuatro campos de fútbol 8 que se instalarán en A Senra, tanto en el sintético como en el natural. Los partidos que abren la competición son Pontevedra vs CD 4V Bierzo, Athletic Club Skola vs Fursan Hispania, Oza Juvenil vs Ribadumia y UD Santa Mariña vs Bertamiráns.

Sólo durante esta tarde se jugarán ya 44 partidos de la fase de grupos, que tendrá continuidad mañana sábado, con 32 partidos más desde las 9 horas hasta el parón de las 12:40 horas, que será cuando se lleve a cabo la tradicional ceremonia de presentación de todos los participantes, por lo que A Senra estará a reventar. Desde las 16 horas se reanudará la competición, con otros 56 partidos a lo largo de toda la tarde para completar la primera fase. El domingo por la mañana comenzará la fase Oro (por el título), y la de consolación (Copa Clae). Las eliminatorias decisivas previas a la final serán a partir de las 15 horas, mientras que el último partido que decide al campeón está programado para las 17.20 horas.

Serán, por tanto, tres jornadas maratonianas de fútbol que exigirán un enorme trabajo organizativo para el club anfitrión, sólo una semana después de llevar a cabo con éxito el torneo infantil, en el que se proclamó campeón el FC Porto al superar en la final al Atlético Osasuna.