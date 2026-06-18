Silgar acolle o sábado o Campionato Galego de Loita Praia e Sambo Praia
Contará coa participación de arredor de 150 deportistas procedentes das catro provincias galegas
A praia de Silgar, en Sanxenxo, acolle este sábado o II Campionato Galego de Loita Praia e Sambo Praia, que foi presentado polo concelleiro de Deportes, Xuventude e Voluntariado, Marcos Guisasola Padín, e por José Luis Olazabal Ibars, presidente da Federación Galega de Loita e D.A.
A competición desenvolverase en horario de mañá, de 10 a 14 horas, e contará coa participación de arredor de 150 deportistas procedentes das catro provincias galegas, que competirán nas modalidades de Loita Praia e Sambo Praia, tanto en categoría absoluta como sub-17, masculina e feminina. Será clasificatorio para os Campionatos de España e converterá de novo a Silgar nun referente do deporte de praia en Galicia. A organización destaca tamén a importante presenza feminina, que supera o 35 % das persoas inscritas, reflectindo o crecemento destas disciplinas nos últimos anos.
Sanxenxo acolle, por segundo ano consecutivo, unha competición que continúa consolidándose dentro do calendario deportivo galego, reunindo a deportistas, técnicos, árbitros e afeccionados nunha xornada na que o espectáculo e a competitividade están garantidos.