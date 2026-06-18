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Diario de Arousa

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Deportes

O II Trofeo Vila de Portonovo de piragüismo reúne este sábado a 64 tripulacións de K4 e C4 en Baltar

Concello, Federación e o clube anfitrión presentaron a proba, na que estarán representados 17 clubs galegos

Redacción
18/06/2026 17:18
As embarcacións de equipos tomarán o sábado pola tarde a praia de Baltar
As embarcacións de equipos tomarán o sábado pola tarde a praia de Baltar
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A praia de Baltar acolleu esta mañá a presentación oficial do II Trofeo Vila de Portonovo K-4/C-4, proba pertencente á Liga Galega de Ríos, Travesías e Maratón, que se celebra este sábado ás 17 horas na Praia de Baltar.

No acto, participaron o concelleiro de Deportes, Xuventude e Voluntariado, Marcos Guisasola Padín, o presidente da Federación Galega de Piragüismo, Alfredo Bea García, e o presidente do Club Piragüismo Portonovo, Alberto Rodríguez Uhía.

A proba reunirá nas augas de Baltar a deportistas das categorías cadete, xuvenil, sénior e veterán, consolidándose como unha das citas destacadas do calendario autonómico de travesías.

Está prevista a participación de máis de 17 clubes galegos e máis de 64 embarcacións, que congregarán a centos de deportistas procedentes de distintos puntos de Galicia. A competición contará coa presenza de entidades deportivas de referencia do panorama autonómico, reforzando a tradición e o arraigo do piragüismo no municipio.

Durante a presentación, os participantes destacaron a importancia de seguir impulsando eventos deportivos vinculados ao mar, así como o papel de Sanxenxo e Portonovo como escenarios idóneos para a práctica e promoción do piragüismo.

A celebración desta proba volverá situar a Portonovo como punto de encontro do deporte galego, nunha xornada que combinará competición, espectáculo e promoción dos valores deportivos nun entorno privilexiado como a Praia de Baltar.

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