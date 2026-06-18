Lezcano: "Estamos tranquilos y enfocados en el partido"

Lezcano puede conseguir un segundo ascenso consecutivo a Tercera RFEF en otro play-off Aurea_Jpg

Fernando Lezcano está a noventa de minutos de encadenar un segundo ascenso seguido a Tercera RFEF. El delantero vilagarciano lo consiguió la temporada pasada con el Céltiga, también en el play-off, cuando los isleños eliminaron al Lalín y al Atios, con un gol suyo en la ida. El domingo a las 20 horas en Baltar puede repetir con el Portonovo, que defenderá el 0-1 logrado el el primer asalto ante el Lemos.

"Por suerte estoy viviendo otro play-off, diferente al del año pasado, y ojalá se repita el desenlace", reconoce a pocos días de que se resuelva todo. "Estamos tranquilos, enfocados en el partido", comenta Lezca, que todavía está digiriendo el lamentable final que le tocó vivir junto a sus compañeros en A Pinguela el pasado domingo. "La verdad es que fue algo que no había vivido nunca en un campo de fútbol. La realidad es que el Portonovo tuvo un comportamiento ejemplar y esperemos que no vuelva a pasar".

En cuanto a la eliminatoria, en Portonovo saben que ni está resuelta ni encarrilada. Y tienen la experiencia de lo vivido ante el Órdenes para saber que "estos partidos son cerrados y no hay nada decidido". El delantero, que ha marcado 13 goles esta temporada, repartidos en 9 en liga y 4 en copa, no espera una versión diferente en cuanto a plan de partido del rival. "Nosotros intentaremos ir a por el partido y tener un poco más el balón".

Inmersos en la segunda semana de junio y tras casi once meses de entrenamientos, al Portonovo no se está haciendo larga la temporada. Lleva veinte partidos seguidos sin perder. "La verdad es que disfrutamos mucho y tenemos un muy buen ambiente", explica el vilagarciano. "Es algo que se suele decir, que todos los equipos son una piña, pero en este caso es una realidad porque pasamos muchas horas fuera del campo juntos y eso se acaba notando".

Lezca no siente vértigo ni presión ante la posibilidad de ascender. "Sabemos de donde venimos. En la jornada once íbamos penúltimos, aunque ahora evidentemente queremos el premio final y no nos conformamos". Al atacante le está tocando asumir en los últimos partidos un rol más de revulsivo, aunque viene de ser titular en Monforte, algo que no le molesta. "Todos somos importantes. Somos un equipo muy completo. No hay fijos. Yo me adapto a lo que sea para ayudar al equipo".

Lezcano espera un buen ambiente en Baltar. "Supongo que vendrán 1.500 personas. Ojalá más y que no pase nada extraño".