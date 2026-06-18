La ilusión baña Portonovo

Julio Alarcón, el primero por abajo a la derecha, en una de las formaciones del Portonovo de hace cuarenta años, que logró el primer ascenso a Tercera y jugó la Copa del Rey ante el Deportivo cedida

El Portonovo tiene la posibilidad de ascender por quinta vez en su historia a Tercera. Tras el 0-1 de la ida en Monforte ante el Lemos, el equipo de Minso Vidal tratará de rematar la faena el domingo en Baltar (20 horas), donde se espera un ambientazo. La ilusión baña al pueblo estos días, la misma que se vivía hace 41 años, cuando cantó el alirón en Preferente, por delante de Marín y Cambados, y celebró el primero de sus cuatro grandes ascensos a la categoría en la que ha estado trece temporadas.

En las filas de aquel Portonovo del curso 1984-1985 estaba Julio Alarcón. Historia viva del Portonovo, en el que jugó durante 19 temporadas. “Con 15 años ya estaba en el primer equipo, ya ni jugué en juveniles”, recuerda. “Ese año yo justo venía del Arosa”, con el que había ascendido a Segunda B en Olot en la única temporada que no jugó en el Portonovo. “Encadené dos ascensos seguidos. Para el pueblo fue una alegría tremenda, había mucha gente de casa”, comenta el lateral, que actuaba en la banda izquierda pese a ser diestro y alargó su carrera hasta los 34 años.

“Tenía como compañeros a jugadores como Mulloni o Vilas, ya fallecidos desgraciadamente”, lamenta. En el caso de Vilas, curiosamente su hijo Marcos Bermúdez, que también defendió la camiseta del Portonovo, es ahora el ayudante de Minso. “Éramos muchos los jugadores de casa, como Bea, Jose Antonio, Magdalena, Juansiño, Chuco, Claudio, Constante, el propio Vilas...”, recuerda Julio. Pulpo, que es tío de Juan y Jesús Barbeito, Albino, Richard, Manolo o Vivo también eran futbolistas de esa época. “Yo llegué del Arosa en diciembre porque se había lesionado Mulloni, que era el lateral izquierdo. Aquel primer ascenso para un pueblo de cuatro mil habitantes fue una inyección de moral”. Lo consiguieron a las órdenes del técnico ribadumiense Jacinto Barreiro.

Julio disfrutó de la primera temporada de la historia del Portonovo en Tercera, en la que acabaron sextos, lo que les permitió jugar la Copa del Rey. Se midieron ante el RC Deportivo en Baltar. “El campo aún era de tierra, le pusieron hierba año siguiente”. El Portonovo plantó cara al Depor, que entrenaba Eusebio Ríos y tenía jugadores Vicente Celeiro o el inglés Louie Donowa. “Me tocó marcarlo, era muy rápido”. Fue el 17 de septiembre de 1986. El argentino Verón marcó para el equipo de Segunda División y Chuco para los locales. “Empatamos 1-1 y nos eliminaron a penaltis tras la prórroga. Aquello también fue una hazaña”.

Julio encuentra algunos paralelismos con la temporada actual, al ver renacer ese sentimiento en la afición. “En mi época iban todas las familias juntas al campo. La gente se volcaba. Eso con el tiempo se fue perdiendo porque hubo épocas en las que apenas había gente de casa en el equipo. Ahora los vuelve a haber, al traer de vuelta a varios chicos desde el Villalonga. El día del Órdenes vi mucha gente joven en la grada, eso es importante, había un ambientazo. El Portonovo se vive de otra manera con gente de casa”.

El mítico exfutbolista portonovés cree que en el mundo del fútbol “a veces falta paciencia, se ficha pensando que los de fuera son mejores y no siempre es así”. A la vez que destaca que Portonovo siempre ha dado muy buenos futbolistas. Los últimos ejemplos en el fútbol profesional son los de Fran Rico y Lauti de León.

El domingo estará en Baltar y será uno más animando a los arlequinados. “Sería bonito ascender. Más si cabe después de lo que pasó en la ida. Fue algo que no esperaba y espero que no se repita”, comenta desde la sensatez.