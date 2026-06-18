El Talitrus FP debuta hoy en Girona en la Liga Nacional de Fútbol Playa

Los jugadores del equipo vilagariano ya están en Girona, donde es estrenan esta tarde en la liga de Segunda Nacional cedida

El equipo vilagarciano del Talitrus Fútbol Playa ya está en Roses (Girona), donde desde hoy disputa sus primeros encuentros en la Liga Nacional de Fútbol Playa, convirtiéndose en el primer proyecto gallego que compite de forma estable en una categoría nacional de esta modalidad. La expedición partió en la madrugada del miércoles desde Vilagarcía para recorrer más de 1.200 kilómetros hasta la costa catalana, donde el equipo que dirige Luis Treviño afrontará las cuatro primeras jornadas de la competición frente a rivales con una amplia trayectoria en el panorama nacional del fútbol playa.

En su debut, el Talitrus se medirá está tarde a las 20 horas al Black Wolf Academy de Rubí (Barcelona). Mañana viernes se cruzará con el equipo murciano de Los Alcazares FP a las 17.30 horas, mientras que el sábado, en el mismo horario, su rival será el equipo madrileño del Club Deportivo Rivas Jarama. El domingo el Talitrus cerrará sus primeros cuatro partidos en la liga a partir de las 9.30 horas ante el CD Spartan Beach Soccer valenciano.

El equipo vilagarciano está formado por los porteros Kevin Pena, Marcos Pastoriza y Unai Estévez, y los jugadores de campo Anderson Da Silva, Darvin Abache, Moussa Fofana, Ismael Herbon, Joel Piñeiro, Anxo Fernández, Eloy Eidon, Pedro Gómez, Francisco Javier Rañales, Alejandro Castiñeiras, Rober Costids, Manuel Fernández, Sergio Parada, Marcos Moro, Aicardo Collantes y Adrián Montero.

Este debut supone un nuevo hito para un proyecto que nació con el objetivo de impulsar y dar visibilidad al fútbol playa gallego, creando oportunidades para jugadores, entrenadores y jóvenes talentos de nuestra comunidad. Tras meses de trabajo, búsqueda de apoyos institucionales y patrocinadores, organización de eventos y captación de jugadores, Talitrus FP afronta con ilusión el reto de competir entre algunos de los clubes con mayor tradición de España.