Catorce traineras gallegas compiten este sábado en Vilaxoán

Vilaxoán y el Concello vuelven a ir de la mano para traer el espectáculo de las traineras cedida

El Club de Remo Vilaxoán, de la mano del Concello, reúne este sábado en O Preguntoiro a catorce traineras gallegas en una nueva edición de la Bandeira Concello de Vilagarcía, la trigésimo primera en hombres y la sexta en mujeres, y que reparte 10.000 euros en premios. El alcalde Alberto Varela y el presidente del club, Rogelio Tarrío, presentaron el evento acompañados por el concejal de Deportes, Carlos Coira, y el directivo de la entidad vilaxoanesa, Melchor Gago.

A partir de las 18 horas comenzará la regata con la prueba femenina, dividida en dos tandas. En la primera remarán Rianxo, Cabo y Esteirana, mientras que en la segunda lo harán Amegrove, Chapela y Tirán. En cuanto a la categoría masculina, los primeros en competir serán Rianxo, Bueu, Mecos y Puebla, mientras que en la tanda de honor remarán Tirán, Meira, Cabo y Chapela, que este año será el representante gallego en la Eusko Label Liga junto a Ares. Los de Redondela parten como favoritos en Vilaxoán, pero Cabo espera plantar cara como ya sucedió hace dos semanas en el Campeonato Gallego en Moaña, donde los crucenses se quedaron a sólo cuatro segundos de Chapela.

Gelo Tarrío y Alberto Varela charlan antes de la presentación del importante evento náutico cedida

La regata de Vilaxoán, además de su atractivo por el incentivo económico, cobra importancia por ser la última de preparación antes del arranque la próxima semana de la Eusko Label Liga y la Liga Galega.

Tarrío agradeció el apoyo del Concello, que lleva años trabajando mano a mano con el club y atendiendo sus necesidades, y dijo que se prevén buenas condiciones para remar. En la misma línea de mostró el alcalde, que destacó que esta prueba está “consolidada” y que “é un espectaculo bonito de ver”.

En cuanto al deseado regreso de una trainera del club anfitrión, el presidente del CR Vilaxoán no se marca plazos y sigue poniendo el foco en el trabajo de cantera, consciente de que es el camino a seguir para poder contar en el futuro con una embarcación en liza. De momento, los remeros y remeras de Vilaxoán siguen reforzando a clubes de Galicia y del Cantábrico, como Chapela, Meira, Astillero o Ziérbena.