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Deportes

Catorce traineras gallegas compiten este sábado en Vilaxoán

La Bandeira Concello de Vilagarcia, la XXXI en categoría masculina y la VI en la femenina, reparte 10.000 euros en premios y supone el último test antes del arranque liguero

Gonzalo Sánchez
18/06/2026 14:23
Vilaxoán y el Concello vuelven a ir de la mano para traer el espectáculo de las traineras
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El Club de Remo Vilaxoán, de la mano del Concello, reúne este sábado en O Preguntoiro a catorce traineras gallegas en una nueva edición de la Bandeira Concello de Vilagarcía, la trigésimo primera en hombres y la sexta en mujeres, y que reparte 10.000 euros en premios. El alcalde Alberto Varela y el presidente del club, Rogelio Tarrío, presentaron el evento acompañados por el concejal de Deportes, Carlos Coira, y el directivo de la entidad vilaxoanesa, Melchor Gago. 

A partir de las 18 horas comenzará la regata con la prueba femenina, dividida en dos tandas. En la primera remarán Rianxo, Cabo y Esteirana, mientras que en la segunda lo harán Amegrove, Chapela y Tirán. En cuanto a la categoría masculina, los primeros en competir serán Rianxo, Bueu, Mecos y Puebla, mientras que en la tanda de honor remarán Tirán, Meira, Cabo y Chapela, que este año será el representante gallego en la Eusko Label Liga junto a Ares. Los de Redondela parten como favoritos en Vilaxoán, pero Cabo espera plantar cara como ya sucedió hace dos semanas en el Campeonato Gallego en Moaña, donde los crucenses se quedaron a sólo cuatro segundos de Chapela. 

Gelo Tarrío y Alberto Varela charlan antes de la presentación del importante evento náutico
Gelo Tarrío y Alberto Varela charlan antes de la presentación del importante evento náutico
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La regata de Vilaxoán, además de su atractivo por el incentivo económico, cobra importancia por ser la última de preparación antes del arranque la próxima semana de la Eusko Label Liga y la Liga Galega. 

Tarrío agradeció el apoyo del Concello, que lleva años trabajando mano a mano con el club y atendiendo sus necesidades, y dijo que se prevén buenas condiciones para remar. En la misma línea de mostró el alcalde, que destacó que esta prueba está “consolidada” y que “é un espectaculo bonito de ver”. 

En cuanto al deseado regreso de una trainera del club anfitrión, el presidente del CR Vilaxoán no se marca plazos y sigue poniendo el foco en el trabajo de cantera, consciente de que es el camino a seguir para poder contar en el futuro con una embarcación en liza. De momento, los remeros y remeras de Vilaxoán siguen reforzando a clubes de Galicia y del Cantábrico, como Chapela, Meira, Astillero o Ziérbena.

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