Calidad autóctona para el Céltiga con las renovaciones de Óscar Iglesias y Carlos Gómez

Carlos Gómez continúa en el Céltiga otra temporada da

El Céltiga anuncia la renovaciones de los jugadores isleños Óscar Iglesias y Carlos Gómez. En el caso del capitán Óscar, cumplirá su sexta temporada consecutiva en el club de su pueblo. A sus 28 años, es una pieza clave para el técnico Luis Carro. En la temporada que acaba de finalizar disputó casi 2.400 minutos y fue fundamental en el centro del campo, posición en la que rindió como uno de los mejores jugadores de la categoría. Su continuidad en A Illa, en el primer movimiento en la plantilla que anuncia el Céltiga, es una declaración de intenciones del proyecto isleño, que ha ido dando pasos en firme y hacia adelante los últimos años desde la llegada de Luis Carro al banquillo.

Carlos Gómez, de 32 años, cumplirá su segunda temporada seguida en A Illa en esta segunda etapa, ya que jugó cuatro campañas consecutivas en sus primeros años como sénior tanto en Tercera como Preferente. El central sólo pudo participar en cinco partidos este curso (213 minutos) por problemas físicos. Primero tuvo que convivir con una pubalgia y acabó siendo operado de una hernia.