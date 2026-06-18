Las jugadoras del CLB disfrutaron del baloncesto en tierras portuguesas este fin de semana

La cantera del CLB puso el broche final a la temporada viajando a Portugal para disputar sendos torneos internacionales en Ermesinde y Valongo. Una experiencia que combinó baloncesto y convivencia, añadiendo más formación a los deportistas.

Hasta Ermesinde se desplazaron los equipos alevines del club, que diputaron el VII Torneo Mini Basket CPN 2026, en formato 4x4 y canasta grande, ante rivales como FC Porto, Atlético Queluz, CAB Madeira, Diogo Çao Vila Real, Clip Teams, Académica Coimbra, NDAP Pombal, CTM Vila Pouca de Aguiar, CD Tondela, Quinta dos Lomos y Lobos de Malveira. A las órdenes de los técnicos Juan Espiñeira, Jorge Sanmartín, Juan Pérez-Lafuente e Iria Barreiro, los dos equipos mini del club vilagarciano acabaron campeones.

Juan Espiñeira da indicaciones al equipo mini masculino del CLB durante el torneo Cedida

El masculino, formado por Jorel Laguarta, Pablo Paz, Pablo Somoza, Pablo Santorum, Lucas Rodríguez, Jaime Gutiérrez, Bruno Porto, Hugo Serantes, Martín Rey, Matías Brea y Xián Villar se impuso en la final al FC Porto por 51-23.

Mientras que el femenino, que también demostró un nivel de juego superior a las canteras portuguesas, venció en el partido que decidió el título al CAB Madeira con holgura. María Aragonés, que ganó el torneo de tiro, Lía González, Noa González, Daniela Poza, Carmen García, Valeria Veiga, Paula García, Ana Flórez, Xiana Rico y Tania Millán formaron el mini femenino del CLB que se adjudicó el triunfo. Si bien los resultados fueron lo de menos, ya que el evento les permitió compartir experiencia fuera de casa, además de conocer y poder enfrentarse a otros jóvenes de su edad del país luso.

El equipo alevín femenino se proclamó campeón en Ermesinde

En Valongo compitieron los equipos cadete y júnior femeninos del CLB en el IX Torneo Internacional Vallis Longus, que reunió equipos desde la categoría infantil hasta la júnior. Pablo Pérez y Luis Gabín dirigieron a las cadetes, mezclando jugadoras de ambos combinados de la entidad. De forma que a Carol Oubiña, Alba Doval, Carmen Piñeiro, Aroa Moure, Sofía Suárez, Paula Rey y Julia Vázquez, se sumaron Inés y Sara Cardalda, Rocío Direito y Daniela Rodríguez. Las cadetes vilagarcianas fueron subcampeonas, tras medirse en la fase de grupos a Tondela, Beira Mar y Olivais. Con este último equipo de Coimbra se cruzaron en la final.

Por lo que respecta al equipo júnior, a las órdenes de Nacho Renda, viajaron a tierras portuguesas María Blanco, Alejandra Brea, Antía de Angelis, Ana García, Julia Somoza, Virginia Cespón, Arancha López, Martina de la Barrera y Carmen Varela. Las vilagarcianas compitieron bien en todos los partidos, pero cedieron ante Tondela y las anfitrionas de Valongo por sólo dos puntos, en este caso en la prórroga, mientras ante las júniors del Cuntis, que se desplazaron el mismo autobús que los cuatro equipos del CLB a Portugal, cayeron por un punto.

Las júniors, tras dejar atrás los exámenes y la PAU, desconectaron en Portugal gracias al basket

“La experiencia fue muy positiva”, explica el entrenador de las vilagarcianas. “En estos torneos se interactúa con mucha gente y es una forma festiva de acabar la temporada, teniendo en cuenta que en mi equipo la mayor parte de las jugadoras venían de un final de temporada marcado por los exámenes y la PAU, fue una forma de relajarse tras tanto estrés académico”. Nacho Renda reconoce que a su equipo le faltó “gasolina” en el aspecto físico para poder ganar alguno de los partidos. Desde el CLB destacan la buena organización de ambos torneos y agradecen la invitación, esperando repetir el próximo año.