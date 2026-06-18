Blanca Manivesa y Gara Jorge no continúan en el Cortegada

Gara Jorge y Blanca Manivesa, dos bajas sensibles para el Cortegada la próxima temporada Mónica Ferreirós

El Mariscos Antón Cortegada anunció esta tarde varias novedades en su plantilla para el próximo curso. La nota positiva es la renovación de Marta Sanmartín, que se suma a la continuidad de la capitana Cris Loureiro. La base pontevedresa cumplirá su tercera temporada en el equipo vilagarciano, donde año a año sigue evolucionando. Viene de promediar casi 6 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias en 21 minutos de juego esta temporada. Se trata de una jugadora joven, todavía con margen de progresión, y completamente adaptada al equipo.

Por contra, no seguirán en Vilagarcía Blanca Manivesa ni Gara Jorge, dos piezas básicas las útlimas temporadas. La base ferrolana jugó las últimas cuatro en Vilagarcía, siendo una jugadora importante en rendimiento y liderazgo. Mientras que la alero canaria cierra un ciclo de dos años también muy buenos en el Cortegada, en los que promedió 10 puntos y más de 7 rebotes por partido.

Desde el club sólo tienen palabras de agradecimento para ambas. "Gracias por vuestro esfuerzo, vuestra dedicación y vuestro compromiso, tanto dentro como fuera de la pista, y por todo lo que habéis aportado al club. Vuestro trabajo, vuestra implicación y vuestra forma de ser han dejado una huella que permanecerá para siempre...Después de estos años, ya sois una parte importante de la historia del Cortegada... Estamos seguros de que seguiréis dejando vuestra marca allí donde vayáis".

El nuevo entrenador David Bernárdez tiene trabajo por delante para poder reemplazar a estas dos piezas, jugadoras nacionales que se han ganado el cariño de la afición estos años.