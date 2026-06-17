Seis medallas para el Mazí en el Autonómico Máster de Vigo

La representación del Mazí del Autonómico Máster regresó cargada de medallas da

Las pistas de Balaídos fueron el escenario del Campeonato Xunta de Galicia Máster de Atletismo, en el que los atletas de la AD Mazí se subieron al podio en diferentes pruebas. Luis Cores, en categoría M70, logró ser campeón en lanzamiento de peso 4kg, con un mejor intento de 7.29 metros, que supone su mejor marca personal. Además fue segundo en salto de longitud con una distancia de 3.57 metros. Benigno Chaves también regresó del Autonómico, que en principio se iba a celebrar en Santiago y tuvo que cambiarse para Vigo, con dos medallas. En su caso en la categoría de M65. Chaves fue campeón gallego en 200 metros lisos con su mejor marca de la temporada (34.99), y se colgó la plata en 100 metros lisos con un crono de 15.34.

Completó la representación masculina del club vilagarciano Isidoro Fernández, que se proclamó campeón gallego en categoría M45 en la disciplina de lanzamiento de peso con una marca 9.46 metros. La sexta medalla para el Mazí en el Autonómico Máster la logró Verónica Cores en F45 y lanzamiento de peso de 4 kilos, al enviar el peso hasta los 7.03 metros, su mejor marca personal, por lo que se proclamó subcampeona gallega.

Xoel Otero, en Durango

Por otra parte, el atleta del club vilagarciano Xoel Otero, reforzando las filas del RC Celta, participó el sábado en la jornada final de la fase de permanencia de Primera División que se celebró en Durango. El isleño tomó parte en la prueba de salto de longitud, logrando la segunda posición con su mejor marca personal de 7.18 metros. Xoel también formó parte del relevo 4x100ml y el RC Celta logró mantener la categoría un año más, al terminar segundo en este encuentro.