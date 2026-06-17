Jéssica Bouzas Maneiro se mete en cuartos de final en Nottingham

jessica MA Zubiarrain

Jéssica Bouzas avanza en el cuadro final del WTA 250 de Nottingham sobre hierba. La vilagarciana superó en segunda ronda a Katie Volynets por 7-5 y 1-0, ya que la norteamericana abandonó por problemas físicos en el sóleo al inicio del segundo set. El primero fue sumamente igualado, con ventajas mínimas para ambas en el marcador. Jéssica no pudo cerrarlo con su saque tras verse 5-4 arriba, pero le endosó una tercera ruptura a la californiana de 24 años, a la que ya había ganado en el único precedente el pasado año en Osaka (Japón). En su segunda oportunidad de cerrar el set al saque, la gallega le dio la vuelta a una situación complicada en el juego y se llevó el parcial.

Bouzas Maneiro empezó el segundo mandando 0-40 y se apuntó el primer y último juego. Ya que tras recibir atención médica, Volynets optó por abandonar. La vilagarciana, que que el lunes logró su primera victoria de la temporada en hierbe ante la japonesa Himeno Sakatsume en dos sets por 7-5 y 6-2, se mete en cuartos de final del Lexus Nottingham Open, donde se medirá a la norteamericana Eva Navarro, número 25 del mundo y que llegó a ser top 10 cuando la arousana le ganó el pasado año en Roland Garros. Jéssica sigue preparándose de cara a Wimbledon.