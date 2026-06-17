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Deportes

El vilagarciano Martín Rey disputa la Ruta de Occitania

El ciclista del  Burgos Burpellet BH suma más experiencia dentro del pelotón profesional en las carreteras francesas

Gonzalo Sánchez
17/06/2026 13:05
Martín Rey sigue acumulando esperiencia en el pelotón profesional con el Burgos
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El ciclista vilagarciano Martín Rey inicia este jueves su participación en la La Ruta de Occitania en tierras francesas, que se prolonga hasta el sábado con tres etapas y un recorrido menos montañoso que en ediciones previas. No habrá contrarreloj individual, ni final en alto en un gran puerto de montaña, pero sí etapas para sprinters y una última jornada para los escaladores que incluye los pasos por la Hourquette d’Ancizan y el Col de Val Louron-Azet. 

Al igual que en 2025, la prueba irá de la mano con la Andorra MoraBanc Clàssica, que tendrá lugar el domingo 21. Rey afronta un nuevo reto en su primera temporada en el pelotón profesional con el Burgos Burpellet BH, que liderarán en esta ocasión Jesús Herrada yu Eric Fagúndeza, ambos pelearán por la clasificación general, escoltados por el joven arousano, del que espera mucho en la montaña. La primera jornada de 171 kilómetros conectará las localidades de Bram y Saint-Paul-Cap-de-Joux a través de un recorrido llano, pero con numerosas pequeñas subidas. 

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