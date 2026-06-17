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Deportes

El Boiro firma uno de los mejores delanteros de Tercera con el fichaje de Juan Cambón

El coruñés de 26 años llega procedente del Somozas, donde hizo 11 goles esta temporada

Gonzalo Sánchez
17/06/2026 14:13
Juan Cambón, durante el partido de esta temporada en Barraña, donde marcó en la victoria por 0-3 del Somozas
Juan Cambón, durante el partido de esta temporada en Barraña, donde marcó en la victoria por 0-3 del Somozas
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El CD Boiro anuncia el fichaje del delantero coruñés Juan Cambón, que llega procedente del Somozas. A sus 26 años, el jugador formado en las filas del Victoria y del Ural, acumula ya mucha experiencia en Tercera, con siete temporadas a sus espaldas en las que ha defendido la camiseta del As Pontes, del Fabril y del propio Somozas, donde ha estado las últimas cuatro temporadas.

Cambón, miembro de la Selección Gallega de la Copa de Regiones UEFA, viene de marcar 11 goles esta temporada, en la que su equipo se quedó a las puertas del play-off al empatar en la última jornada curiosamente contra el Boiro.

El equipo de José Tizón mueve ficha ya en una posición importante, en la que este año notó en exceso la marcha de Dani Pedrosa. Pero con la llegada de Cambón se asegura un delantero de garantías para la categoría, con capacidad para adaptarse a las diferentes propuestas de juego que puede manejar el técnico vigués.

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