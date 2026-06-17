“Creo que sigo en línea ascendente y llegar a ACB es un objetivo realista”
El escolta vilagarciano Martín Fernández Carballo sigue su progresión y cumplirá su tercera temporada en Primera FEB en las filas del COB
Martín Fernández Carballo (Vilagarcía, 5 de diciembre de 2001) cumplirá su tercera temporada en el Club Ourense Baloncesto de la Primera FEB. El escolta vilagarciano de 1,94 metros de estatura continúa mejorando año a año. Viene de firmar un muy buen curso con 7,8 puntos, 2,1 rebotes y 7,7 de valoración en casi 13 minutos por partido de media. Eficiencia, capacidad de trabajo, regularidad y progresión definen a este joven vilagarciano formado en las canteras del CLB y del Obradoiro, con el que llegó a debutar en ACB.
¿Qué valoración haces de tu segunda temporada en Primera FEB?
Pues buena, creo que en línea ascendente respecto a la anterior. A nivel colectivo empezamos bien, pero es cierto que después pegamos un bajón y no llegamos con opciones de entrar en play-off a las últimas jornadas. A nivel individual he tenido más protagonismo, la segunda vuelta creo que es buena y estoy contento con esa línea ascendente que espero mantener la próxima temporada.
Las estadísticas indican que has jugado más y has anotado más. Son casi 8 puntos en 13 minutos en pista. No sé si tu rol es salir y asumir en ataque...
Sí, básicamente es uno de mis puntos fuertes y lo que más quieren que haga. Creo que mi mayor virtud puede ser esa. He tenido más protagonismo, acierto y confianza.
¿Ha aumentado mucho la exigencia de la liga?
Sí, el año pasado se dio un gran salto, parecida a la ACB. Yo venía de Plata y noté esa exigencia, fui de más a menos y se me hizo más larga la temporada. Este año la liga también fue muy dura, con auténticos equipazos. Y todo hace indicar que la próxima temporada será igual.
¿En que aspecto has notado ese aumento de exigencia?
Pues físicamente no puedes guardarte nada durante todo el partido. El año de Albacete en Plata jugaba muchos minutos y había momentos en los que podía aflojar algo, pero en Primera FEB no lo pueden hacer ni las estrellas de los mejores equipos porque el rival te castiga. En el tiempo que estás en pista tienes que estar físicamente a tope, sobre todo a nivel defensivo porque hay mejores tiradores, manejadores y jugadores que van muy bien al rebote. No puedes despistarte.
Renovaste en el Cloud.Gal Ourense, ¿no valoraste otras ofertas?
Hubo interés de otros equipos, pero con el COB ya habíamos hablado durante el año. El club hizo una apuesta importante y me sentí valorado, por lo que todo se cerró muy rápido. La semana siguiente al acabar la liga, Moncho (López) ya me había hablado y no tardamos en ponernos de acuerdo.
Después de haber jugado en Alicante, Ponferrada y Albacete, ¿valoras mucho estar en Galicia?
Me encanta jugar en Galicia, pero no es una prioridad. No tengo problema en hacerlo en otras partes. Está claro que aquí estoy cerca de casa, me siento gallego y me encanta esto, pero lo que valoro es el proyecto deportivo y si en algún momento tengo que irme fuera para tener protagonismo y seguir desarrollándome, creo que no dudaría.
Leí al nuevo presidente del COB el pasado verano que el objetivo era llegar a ACB en 2028. ¿Se están dando los pasos para lograrlo?
Desde luego. No hay muchos equipos que planteen proyectos a medio plazo. Casi todos van año a año. Creo que mirar más allá es algo clave a la hora de atraer jugadores, porque hay estabilidad y un rumbo marcado. Creo que se están dando pasos, profesionalizado en ciertos detalles, como por ejemplo contar con un nutricionista o fisios a tiempo completo. Son pasos que se van dando en la dirección correcta. Evidemente en esta liga los presupuestos marcan mucho y obviamente hay rivales con más poderío en este sentido.
En tu caso, ¿esperas tener más minutos la próxima temporada?
Sí, como dije espero seguir en línea ascendente. Es también lo que me trasmiten, el ser cada año más importante.
¿Una de las claves en tu juego pasa por tener acierto en el tiro exterior?
Sí, creo que estoy tirando menos de lo que puedo hacerlo. No es mi mayor virtud pero tampoco son malos los porcentajes.
El entrenador Moncho López valora tu progresión y lo ha manifestado públicamente. También has sido elegido como MVP en algún mes de liga por la afición. ¿Te sientes reconocido en Ourense?
Sí, me siento valorado y es algo recíproco. Valoro a las personas que están dentro del club y a la afición. Noto todo ese cariño que me dan y también quiero devolverlo con mucho esfuerzo y dándolo todo en los minutos que esté en pista.
En verano se apuntaba a Leyma Coruña y Monbus Obradoiro como grandes favoritos y ambos han cumplido los pronóstico al ascender...
Eran los favoritos, junto al Estudiantes de acuerdo a su plantilla, aunque tuvieron lesiones, por lo que no imagiba otro escenario que no fuera Obradoiro y Coruña ascendiendo. Aunque hay que jugar, de hecho en la final Estudiantes estuvo 15 arriba a falta de 6 minutos. Yo creo que en el pabellón poca gente confiaba que Coruña fuese a ascender en ese momento, pero creo que se lo merecían.
¿Sigue siendo especial enfrentarte a Obradoiro?
Sí, claro. El club cambió desde que estuve allí. Le tengo cariño porque fueron tres años de formación, dos de ellos en el filial en EBA, y me dieron la oportunidad de entrenar con el primer equipo, ir convocado e incluso debutar. Fueron años que me ayudaron que me ayudaron en mi crecimiento.
Debutas en ACB con 18 años, ¿en qué has mejorado desde entonces?
Obviamente en muchas cosas. Hay un cambio físico y sobre todo de madurez en la toma de decisiones. No me consideraba un mal jugador entonces, pero evidemente he mejorado mucho desde que estaba en EBA porque las categorías marcan en cuanto a exigencia.
¿Se puede vivir bien del baloncesto en Primera FEB?
Sí, aunque hay mucha diferencia entre los equipos. Puede haber jugadores que no pasen de los dos mil y algo euros al mes y después en equipos top hay jugadores que gana veinticinco mil.
Tienes 24 años y siempre has ido paso a paso subiendo peldaños, supongo que llegar a ACB sigue siendo un objetivo...
Sí, claro. Es un objetivo realista que tengo. Es importante llegar, no lo es tanto cuando. Ojalá sea lo antes posible. Creo que si cada año sigo mejorando, llegará un momento que pueda dar el salto. Veo jugadores que lo han dado que no han hecho temporadas mejores de que las que he podido hacer yo, por lo que creo que en el futuro es algo que se puede dar.
Más de veinte años después habrá tres equipos gallegos en ACB, quizá eso abra más puertas al jugador gallego por ese sentimiento de identidad y pertenencia que se forma con la afición...
Sí, está claro. Tampoco me gustaría que me fichara un equipo simplemente por ser gallego. Tiene que ser porque confíen en tí. Lo que es cierto es que es la leche que haya tres equipos gallegos en ACB, ojalá se mantegan los tres y nos sumemos nosotros.
Ha descendido Gran Canaria y Granada a Primera FEB, aunque todavía es pronto para hablar de favoritos con las plantillas sin configurar, ¿cómo ves la liga la próxima temporada?
Pues habrá desigualdad en cuanto a presupuestos. Leí que Gran Canaria va a manejar cuatro o cinco millones, eso va a ser una locura para esta categoría. A ese nivel van a estar muy delante del resto. Y después habrá que ver que hacer Granada, además equipos como Estudiantes o Palencia van a estar ahí. Creo que va a ser otra vez una liga muy dura. Nosotros queremos ser ambiciosos y pelear por el play-off, pero sabemos que tenemos que hacer las cosas bien.
Empezaste en el Liceo y muy pronto formaste parte del CLB, cuando hubo la unión. ¿Qué te parece que ahora quieran separar sus caminos?
No quiero pronuciarme sin tener las dos versiones. Me entristece por los niños, porque les haces elegir y se rompen equipos que llevan muchos años juntos. Tampoco es fácil para los entrenadores, el tener que escoger bando. A mí me da pena porque el CLB es el club en el que más tiempo pasé, el que me formó, y en el que juegan ahora en Tercera FEB mis amigos y mi hermano. Espero que se hagan esfuerzos, se dejen las diferencias de lado y se piense en los niños, que son los damnificados.
¿Cómo valoras la temporada que se ha marcado el Sigaltec en Tercera FEB?
Me pareció increíble lo que hicieron. Llenaron el pabellón, siendo el equipo que más gente que metió regularmente. A nivel de resultados fue espectacular.
Tu hermano Pablo fue uno de los destacados este año en el equipo vilagarciano. ¿Lo ves preparado para dar un paso más en el baloncesto o prefiere seguir aquí con sus amigos?
Yo creo que está preparado. Su primer año después del Obradoiro, en el que juega el Campeonato de España Júnior, quiso dar el salto y no tuvo una buena experiencia en Marín. Pero era una persona completamente distinta a lo que es ahora en cuanto a madurez. Él quiere dar un paso y yo lo veo preparado. Aquí lo hizo extremadamente bien los dos últimos años. Hizo un temporadón en EBA. Con 21 años está preparado. Yo he jugado contra jugadores mucho peores que él en Leb Plata. La clave es encontrar un sitio donde confíen en tí y dejen que te desarrolles, sin prejuicios por proceder de una categoría menor. Pablo tiene calidad de sobre para jugar en Leb Plata o en un gran proyecto en EBA.
Junto a él y a Óscar Castaño estrenas la próxima semana unas jornadas de tecnificación en el pabellón Castelao. Háblame de esto.
Pues es algo que llevaba tiempo pensando y madurando. Este año le di forma y me aventuré a hacerlo. Durante cinco días quiero que los niños, y no tan niños porque también hay júniors, puedan entrenar como lo hago yo en verano. Sobre todo en temas de técnica individual, con competiciones para poder aplicarlo en situaciones de 2x2 y 3x3. Entre Pablo, Óscar y yo lo llevaremos por las tardes y por las mañanas, ya que también tendrán trabajo físico y tiro, todo adaptado a edades y niveles y en grupos reducidos. Hay más de treinta inscritos, niños y niñas, y es suficiente, no quiero abarcar más para hacerlo bien y que pueda perdurar en el tiempo. Me hace mucha ilusión hacerlo.
¿No desconectas del basket en verano?
No me gusta desconectar del todo. No puedo estar un día sin hacer deporte. No concibo no moverme, ya sólo por estado de ánimo. Si hay pista disponible en Fontecarmoa, voy con Óscar (Castaño) porque me encanta trabajar con él, es muy bueno. También con Luis Gabín. Y también voy al gimnasio bastante. Salvo un par de semanas en julio que me iré de vacaciones, aunque si seguro que encontraré la forma de hacer deporte (risas). Además, los meses de julio y agosto aprovecho el programa de postemporada que ofrece mi agencia a sus jugadores; me permite entrenar con entrenadores y jugadores con los que tengo relación y trabajar aspectos de mejora individual en un ambiente muy sano y profesional.