Cierre del campo dos partidos y multa de 561 euros al Lemos por los incidentes ante el Portonovo

El Portonovo ganó al Lemos el domingo en un partido con lamentables incidentes al final Aurea_Jpg

El Comité de Competición y Disciplina de la Federación Gallega de Fútbol ha impuesto una multa económica de más de quinientos euros y el cierre del campo en dos partidos al Lemos por los inicidentes ocurridos en la ida de la eliminatoria decisiva del play-off ante el Portonovo.

En su dictamen, Competición desglosa la sanción al club monfortino en varios apartados. Una multa de 60 euros por el lanzamiento "de numerosas botellas de agua de 1 litro llenas y con tapón pasando a escasos centímetros (sin impactar) de los jugadores visitantes y de los colegiados por parte del sector del público locatario". Otra de 301 euros, que acarrea la celebración de un partido a puerta cerrada la próxima temporada como locatario, por "manifestaciones amenazantes contra los bienes y la integridad física de los colegiados proferidas por la megafonía de la instalación a la finalización del encuentro".

Y otra sanción de 200 euros, también con "celebración de partido a puerta cerrada (como locatario)", por los "incidentes de público con invasión de la zona aledaña al terreno de juego, zona vedada al público, por aficionados del club locatario, enfrentándose de manera violenta a jugadores y cuerpo técnico y auxiliar del club SD Portonovo a la finalización del partido". Desde la Federación dicen que "resulta acreditado que el Club Lemos no adoptó las medidas conducentes a la prevención de los hechos acaecidos siendo las medidas de seguridad insuficientes o de escasa eficacia para la evitación de los mismos".

También se sanciona con tres partidos al presidente del club monfortino, Antonio López, "por dirigirse a los colegidos del encuentro y al asesor arbitral en términos y con actitudes amenazantes accediendo a la zona de banquillos sin autorización arbitral".

En cuanto al Portonovo, no se libra de sanción por el encendido de una bengala por parte de uno de sus aficionados cuando marcó Brais al final. Y Competición dejar sin efectos disciplinarios lo redactado por el colegiado en el apartado de público del acta arbitral referido a la afición visitante, "a la vista de que la prueba videográfica aportada evidencia de manera manifiesta un error material en la apreciación de la supuesta infracción descrita, referida a un enfrentamiento físico entre aficiones".