Monte Redondo vuelve a ser sede del fútbol base este próximo sábado

Las autoridades en la presentación de la prueba Cedida

El SD Chispa vuelve a la acción con la celebración del Torneo Monte Redondo. Este próximo sábado 20 y domingo 21 es el turno de los más pequeños del club, por lo que Vilanova de Arousa acogerá a equipos desde Cuntis hasta Cangas, pasando por Ribeira. Desde la organización invitan a todos los vecinos y demás público a acercarse a disfrutar de unas apacibles jornadas.

Por su parte, el alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, también quiso hacer hincapié en la importancia de este tipo de torneos, sobre todo, en edades tan tempranas.

“Los más pequeños al final son los más importantes. A ver si conseguimos que los más pequeños dejen de estar tan pegados a las pantallas, se dediquen más a estar al aire libre practicando deporte”, comenta el alcalde de Vilanova de Arousa.

“Es una labor que están haciendo todas las escuelas deportivas y que tenemos que apoyar y potenciar”, comenta Gonzalo Durán. “Es el punto y final a semanas de entrenamientos y que los niños hagan vida sana. Hay que animar a los padres a que apunten a sus hijos en actividades al aire libre y a practicar deporte”, concluye el regidor.

El diputado provincial Javier Tourís puso en valor el trabajo del club. “É fundamental primar o fútbol base. Os máis pequenos teñen que acostumarse a facer deporte. Agradecer tamén ó SD Chispa que fai posible este torneo que se disputa esta fin de semana”, concluye Tourís durante la presentación.