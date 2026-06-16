El ascenso se decide el domingo a las 20:00 horas en Baltar

Los jugadores del Portonovo SD Gonzalo Salgado

El Portonovo SD ya conoce el horario de la gran final por el ascenso a Tercera RFEF. Los de Minso Vidal esperan al Club Lemos a las 20:00 horas en el Municipal de Baltar, en un partido en el que se tendrá que reforzar la seguridad después de los lamentables acontecimientos vividos en el partido de ida, cuyas consecuencias se conocerán durante el día de hoy tras la pertinente reunión de la Federación Gallega.

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La hora del enfrentamiento se decide ya que la Selección Española juega ante Arabia Saudí a las 18:00 horas. De hecho, desde la organización y el Concello de Sanxenxo se encuentran valorando la opción de colocar una pantalla gigante en las inmediaciones del Campo de Baltar.

En total, la entidad arlequinada espera juntar alrededor de 1.500 personas en el campo, con la prioridad de velar por la seguridad de todos los espectadores que vayan a asistir al partido que puede valer un ascenso. La eliminatoria entre el San Tirso y el Antela se disputa el domingo a las 18:00 horas.