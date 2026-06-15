Tinaia: "¡Qué orgullo!"

Diego Blanco y Tinaia vieron juntos el estreno mundialsta de Cabo Verde frente a España

Las casi medio millón de personas que viven en los archipiélagos que forman Cabo Vede no olvidarán el estreno mundialista de su selección esta tarde en Atlanta ante España. El histórico empate sin goles no sólo ha sido muy celebrado en las islas de Barlovento y Sotavento, también en Galicia, en la comunidad caboverdiana de Burela y en Sanxenxo, donde reside Manuel Da Silva Correia, Tinaia, uno de los talentos futbolísticos que dio el país africano y que abandonó muy pronto el país para jugar en las canteras del Porto y del Real Madrid. Fue el propio fútbol el que le trajo a hace veinte años a esta zona, para jugar en el Pontevedra, y aquí acabó afincándose, mostrando su calidad en equipos como Portonovo, Marín, X. Sanxenxo o Amanecer, en el que colgó las botas a los 39 años

Los hijos del exfutbolista del Real Madrid B viendo el partido esta tarde

Tinaia disfrutó esta tarde el partido rodeado de amigos, entre ellos los hermanos Blanco, Diego y Nel. Vestido con la camiseta de Cabo Verde y soñando con un estreno positivo, que se ha hecho realidad. Y es que Cabo Verde ya no sólo es noticia por jugar un Mundial, sino también por sacarle los colores a la campeona de Europa en un empate que nadie podía predecir.

Tinaia posa con la camiseta de Cabo Verde junto a jóvenes aficionados españoles en Sanxenxo da

“¡Qué orgullo! Empatar 0-0 contra una selección del nivel de España en nuestro primer partido del Mundial es un resultado histórico para Cabo Verde", comenta Tinaia, que tenía el corazón dividido porque también se siente español. "Antes del encuentro, casi todo el mundo daba por favorita a España, pero los tiburones azules demostraron organización, sacrificio y una enorme personalidad. España tuvo más posesión y más ocasiones, pero nuestra defensa y las intervenciones de Vozinha fueron espectaculares". Un veterano portero que fue el MVP del partido y que en su día jugó con Tinaia en Cabo Verde, cuando los campos todavía eran de arena y piedras.

Tinaia, rodeado de amigos disfrutando del partido en la gran sorpresa del Mundial hasta la fecha da