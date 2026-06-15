Tinaia: "Hay que ser realistas. Contra España es casi imposible ganar"

El exfutbolista caboverdiano Tinaia posa en Silgar hace unos meses, tras la histórica clasificación de su selección para el Mundial, en el que se estrena hoy ante España Mónica Ferreirós

Manuel Da Silva Correia, Tinaia, (5 de octubre de 1979, Nossa Senhora Da Luz), cuenta las horas para el histórico debut de Cabo Verde en el Mundial esta tarde frente a España. El exfutbolista caboverdiano, que se formó en las canteras del Porto y Real Madrid antes jugar en clubes como Elche, Alverca, Olhanense, Estrella Amadora, Pontevedra y Logroñés, lleva bastantes años afincando en Sanxenxo, ya que el propio fútbol lo trajo a O Salnés para defender los colores de Portonovo, X. Sanxenxo o Amanecer, donde colgó las botas a los 39 años.

Tinaia no esconde la emoción que siente estos días y que comparte en la distancia con familiares, amigos y compatriotas de las diez islas volcánicas que se encuentran en la costa occidental de África, frente a Senegal, y que forman el segundo país más pequeño en disputar una fase final de un Campeonato del Mundo de fútbol.

¿Cómo estás viviendo estas horas previas al partido?

Pues tengo el corazón dividido. Soy caboverdiano y ojalá puedan hacerlo bien, pero también quiero que gane España el Mundial. Es lo que le digo a todo el mundo estos días, que están siendo de muchos vaciles y comentarios.

¿Le das alguna opción a Cabo Verde ante España?

Hay que ser realistas, contra España es casi imposible ganar. Para Cabo Verde es un premio estar ahí. Todo lo que venga ahora, pues fenomenal, pero lo importante ya se ha conseguido, que es darse a conocer en el Mundial por primera vez. La gente en las islas está feliz y hay banderas por todos los lados. Lo que han hecho estos chavales es increíble.

Con este formato de competición, en el que se clasifican 8 de las 12 terceras clasificadas de los grupos, ¿se puede soñar con avanzar a las eliminatorias?

Son las cuentas que hacen los jugadores y algunos directivos que conozco, como el vicepresidente que jugó conmigo. Saben que España y Uruguay son muy buenos equipos y la clave va a ser contra Arabia Saudí para poder ser terceros de grupo. Pero hay que jugar. Es muy difícil porque para Cabo Verde es su primer Mundial, habrá nervios y puede pesar la falta de experiencia. Con miedo seguro que no van a ir.

¿Qué te cuenta tu familia desde Cabo Verde?

Pues que todo el mundo está entusiasmado, pensando que vamos a quedar terceros del grupo y que clasificaremos.

¿Dónde vas a ver el partido y con quién?

Pues aún no lo sé. Tengo tantos mensajes de gente que quiere verlo conmigo, ya que tengo muchos amigos aquí, que todavía no sé. Si te soy sincero, me encantaría verlo solo y tranquilo en casa con una cervecita en la mano y la camiseta de Cabo Verde puesta. Pero no creo que sea así, va a ser imposible. Lo que está claro es que escuchar el himno en un Mundial va a ser muy especial, aunque me pasa casi lo mismo con el de España porque me siento un español más, la gente me cuida y me quiere mucho. Son muchos años viviendo aquí.

¿En qué jugadores de Cabo Verde tendremos que fijarnos?

Ryan Mendes y Dailon Livramento son jugadores que pueden hacer la diferencia. El portero Vozinha, al que conozco desde pequeño y aunque ya es veterano es muy bueno. También Logan Costa, que está en el Villarreal, es un gran jugador.

¿No hay ninguno con el que coincidieras?

No, por edad. Yo salí muy pronto de Cabo Verde. Cuando estaba allí jugaba con alguno, como Ryan Mendes y Vozinha, pero pachangas. Los entrenadores son colegas míos y también jugamos juntos allí. Él (Bubista) jugó en España también, en el Badajoz. A los directivos sí los conozco a casi todos porque son de mi quinta.

¿Habrá alguien que no vea el partido en Cabo Verde?

Pues no creo, porque a la hora del partido todo va a estar cerrado. Es el primer Mundial y no quieren que nadie se lo pierda. Van a instalar pantallas gigantes en diferentes sitios de las islas para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Va a ser una fiesta. Cabo Verde va a salir ganando al ir al primer Mundial y darse a conocer. Es lo importante de todo esto.