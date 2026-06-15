“Me parece una salvajada lo que pasó”, denuncia el presidente del Portonovo

Los jugadores del Portonovo durante el partido del domingo en Monforte Aurea

“Me parece una salvajada lo que pasó”, denuncia el presidente de Portonovo Óscar García. “Desde el principio los dirigentes del Lemos no dieron un buen ejemplo para que la afición estuviese tranquila”, comenta en alusión a lo que recoge el árbitro en el acta. “Deberían tomarse medidas extremas porque es inadmisible que salten aficionados al campo. No fue un exaltado aislado, fueron unas cincuenta personas. Me parece muy grave y no se puede tolerar”.

Óscar “Conde” cree que los altercados al final incluso pudieron ser mucho más graves. “¿Qué hubiese pasado si la gente del Portonovo también salta al campo?”, se pregunta. “Aquello se hubiese convertido en una batalla campal. Espero que la Federación tome medidas porque el fútbol tiene que ser una fiesta, donde los aficionados vayan a pasárselo bien, independientemente del resultado”.

El club arlequinado estudia mandar un escrito a la Federación aportando pruebas videográficas que sostienen la versión del árbitro sobre la invasión de campo y el asalto que sufrieron los jugadores en la entrada a vestuarios. “Nos sentimos agredidos, les pegaron a jugadores nuestros. El delegado del Lemos es uno de los que agrede a Adrián, el portero agrede a otro jugador, a Brais, eso no se puede permitir”.

El presidente del Portonovo cree que deberían identificarse y sancionarse a “todos los aficionado que entraron en el campo”. Además lamenta la “actitud” de algún dirigente y miembro del cuerpo técnico del Lemos, que más que separar y calmar los ánimos, aparecen en las imágenes como protagonistas del lamentable episodio de violencia que se vivió al final. Conde también califica de “lamentables” las amenazas que se escucharon por megafonía. Otro episodio que se suma al bochorno que daña la imagen del Lemos y del fútbol gallego.

El Portonovo ya está en contacto con el Concello y la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra para garantizar la seguridad de toda la gente que acuda el domingo al partido. Al margen de poder contar con la presencia de agentes de las fuerzas del orden público, la directiva no descarta contratar seguridad privada. “Estamos barajando muchas cosas, queremos velar por la seguridad de la mil quinientas personas que puedan acudir al campo, porque al fútbol se tiene que ir a disfrutar. Todos queremos ganar, pero el resultado en estos casos es lo de menos. Queremos que sea un día de fiesta y no pase nada”.

Óscar Conde no teme que el partido de vuelta se juegue a puerta cerrada, “porque nuestros aficionados se mantuvieron en la grada”, y recrimina que se encendiera una bengala tras el gol de Brais. “Ya los hemos identificado y están advertidos. Si hay una sanción tendrán que responder”.

El club de Baltar emitió un comunicado en las últimas horas en el que expresa “su profunda indignación y condena los graves incidentes ocurridos al término del partido”. Denuncia “agresiones físicas sufridas por nuestros jugadores y cuerpo técnico, así como insultos proferidos por jugadores y miembros del equipo rival no tienen cabida en el deporte y desvirtúan la competición”. Además. se reserva el derecho de “emprender todas las acciones legales y federativas que considere necesarias para defender la integridad de sus trabajadores y salvaguardar los valores del fútbol”, a la espera de que se pronuncie el Comité de Competición de la RFGF.

A falta de confirmación oficial, el horario del duelo de vuelta será el domingo a las 20 horas, para no coincidir con el partido de España en el Mundial ante Arabia Saudí. El Portonovo quiere que sea un día especial. Con la victoria lograda en Monforte, el equipo arlequinado acumula 20 partidos seguidos invicto entre liga, copa y play-off, por lo que sigue de dulce en un curso que ya es histórico.