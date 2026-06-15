Jéssica Bouzas logra su primera victoria el año en hierba en Nottingham
Ganó a la japonesa Himeno Sakatsume en dos sets por 7-5 y 6-2 en primera ronda del WTA 250
La tenista vilagarciana Jéssica Bouzas logró su primer triunfo de la temporada en hierba al superar en primera ronda del cuadro final del WTA 250 de Nottingham a la japonesa Himeno Sakatsume en dos sets por 7-5 y 6-2.
Jéssica estuvo muy segura con el saque, sin cometer ninguna doble falta y pudo jugar con bastantes primeros servicios. Aunque lo cedió en el segundo y en el sexto juego del primer set, también fue capaz de conseguir tres rupturas, por lo que tras verse 5-4 abajo, encadenó tres juegos seguidos y se apuntó el primer parcial con buenas sensaciones. En el segundo set la vilagarciana, cargada de moral, empezó muy bien con un break y sacó adelante todos sus turnos de saque. Tras romperle el servicio a la nipona por segunda vez encarriló el set y el partido al ponerse 5-2, por lo que cerró el partido al saque y accede a la segunda ronda en este segundo evento sobre hierba de la temporada, que le sirve de preparación para Wimbledon, que comenzará a finales de este mes de junio.
Jéssica resolvió la papeleta en menos de hora y media, dejando en el camino a la japonesa de 24 años, actual número 125 del ranking mundial. La arousana, que ocupa el puesto 52 en la actualidad, se enfrentará en segunda ronda en Nottingham a la ganadora del duelo entre las norteamericanas Katie Volynets y Mccartney Kessler, actual número 44 del mundo.