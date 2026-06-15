Jéssica Bouzas logra su primera victoria el año en hierba en Nottingham

Jéssica continúa su preparación de cara a Wimbledon | EFE

La tenista vilagarciana Jéssica Bouzas logró su primer triunfo de la temporada en hierba al superar en primera ronda del cuadro final del WTA 250 de Nottingham a la japonesa Himeno Sakatsume en dos sets por 7-5 y 6-2.

Jéssica estuvo muy segura con el saque, sin cometer ninguna doble falta y pudo jugar con bastantes primeros servicios. Aunque lo cedió en el segundo y en el sexto juego del primer set, también fue capaz de conseguir tres rupturas, por lo que tras verse 5-4 abajo, encadenó tres juegos seguidos y se apuntó el primer parcial con buenas sensaciones. En el segundo set la vilagarciana, cargada de moral, empezó muy bien con un break y sacó adelante todos sus turnos de saque. Tras romperle el servicio a la nipona por segunda vez encarriló el set y el partido al ponerse 5-2, por lo que cerró el partido al saque y accede a la segunda ronda en este segundo evento sobre hierba de la temporada, que le sirve de preparación para Wimbledon, que comenzará a finales de este mes de junio.

Jéssica resolvió la papeleta en menos de hora y media, dejando en el camino a la japonesa de 24 años, actual número 125 del ranking mundial. La arousana, que ocupa el puesto 52 en la actualidad, se enfrentará en segunda ronda en Nottingham a la ganadora del duelo entre las norteamericanas Katie Volynets y Mccartney Kessler, actual número 44 del mundo.