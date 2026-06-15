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Deportes

El Villalonga presenta a sus socios la creación de un equipo filial

La directiva lo comunicó en la asamblea realizada en el local social del club

María Caldas
15/06/2026 08:00
Un reciente encuentro del Villalonga
Los jugadores del Villalonga durante un partido
| Mónica Ferreirós
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El Villalonga FC reunió a sus socios en asamblea para tratar la situación actual de la entidad y el proyecto deportivo para la siguiente temporada. La reunión tuvo lugar en el local social del club, y allí la directiva mostró las cuentas de la pasada temporada a los presentes, y es que el club se encuentra en una buena situación económica, ya que está completamente saneado. 

Asimismo, desde la directiva también presentaron a los 75 socios asistentes a la asamblea la creación del Villalonga FC Promesas, que será el equipo filial durante la temporada 2026/2027, como principal sorpresa del proyecto deportivo que plantean los celestes para el venidero año. En cuanto al primer equipo, desde la directiva confían plenamente en el buen hacer de Roberto Lázaro para dejar al combinado lo más arriba posible.

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