El Romai tropieza en casa en la ida de la eliminatoria final

Mario Lorenzo disputa un balón durante el encuentro MONICA VILA

El Romai SD no pudo encarrilar la segunda eliminatoria por el ascenso a Primera Futgal. Los de Pablo Alejandro Cor perdieron por 1-2 ante el CD Soutomaior, en un partido en el que comenzaron adelantándose en el marcador con un gol de vaselina de Martín Cancela cuando apenas transcurrían cuatro minutos del inicio de partido, gracias a un balón profundo. Los visitantes fueron dominando más con balón con el paso de los minutos, pero sin generar ocasiones claras de peligro en campo rival.

Antes del descanso, los locales tuvieron tres ocasiones con las que se podrían haber puesto 2-0 para mayor tranquilidad, pero la falta de acierto les pasó factura. Al inicio de la segunda mitad, la dinámica del partido continuó en la misma línea que en el primer tiempo, con el Soutomaior más cómodo con balón pero sin llegadas.

Así, el técnico visitante comenzó a mover el banquillo en busca de la reacción del equipo. Lo cierto, es que el trabajo sin balón de la primera mitad pasó factura al Romai, que acusó minutos de cansancio y dejó de amenazar tanto en área rival. Los visitantes se acercaban cada vez más, y así llegó el tanto del empate, gracias a la certeza de De la Torre.

En los últimos minutos, los de Pablo Alejandro Cor buscaron dar un último paso en área, con un mano a mano ante Calvar que pudo haber dado la vuelta a la eliminatoria. En el tiempo de descuento, Joaquín Muíños consiguió poner el 1-2 que obliga al Romai a remontar en el último partido.