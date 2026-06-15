El Lemos se expone a una dura sanción por la trifulca en la ida

Buen ambiente en Monforte, con presencia de aficionados desplazados desde Portonovo da

El Lemos se expone a una severa sanción por los lamentables incidentes que se produjeron el domingo en el campo de A Pinguela, durante el partido de ida de la última y decisiva eliminatoria de ascenso a Tercera RFEF, en la que se impuso el Portonovo con un gol de Brais Bernárdez a última hora. El árbitro del encuentro recoge en el acta los lanzamientos de objetos de un sector del público local al terreno de juego en varias fases de partido, así como la invasión de aficionados del Lemos al campo y a la zona del vestuario visitante, donde se montó la trifulca. También aparecen la amenazas vertidas desde megafonía al trío arbitral, que fue increpado también por el presidente del club monfortino según se puede leer en la redacción arbitral.

Todo lo expuesto por el colegiado será estudiado por el Comité de Competición, que podría imponer una dura sanción económica e incluso el cierre del campo al Lemos. En el caso del Portonovo, en el acta se recoge que se encendió “una bengala” en el sector de la grada donde había aficionados visitantes cuando marcó el gol el equipo de Minso Vidal, un hecho que podría conllevar también algún tipo de sanción económica.

En principio no parece peligrar que el partido de vuelta se dispute a puerta cerrada en Baltar, como sucedió en la eliminatoria de ascenso a Preferente entre Marín y Sporting Carballiño, ya que en este caso los aficionados del Portonovo permanecieron en la grada, algunos de ellos atónitos y grabando con sus teléfonos móviles el asalto a sus jugadores.

El árbitro mostró un total de once tarjetas amarillas durante el partido. La vieron por parte del Lemos los jugadores Adri Díaz, Youness, Dani Dafonte, Sergio Seijas, Borja Castro, Iñaki, Pablo Losada y Fito, varios de ellos por protestas. Mientras que por el Portonovo fueron amonestados Diegui, Dadín y Brais Bernárdez. Además expulsó en el minuto 56 a un miembro del cuerpo técnico del Lemos. También en este minuto, el colegiado recoge que “se aproximó hacia la zona de banquillos local una persona que se autoidentifica como presidente del Club Lemos, queriendo acceder al terreno de juego en actitud amenazante y desafiante hacia el árbitro, teniendo que ser sujetado y apartado de la zona por miembros de dicho club”.

Descontrol y lanzamientos al campo

El árbitro explica que ya antes de finalizar la primera parte, el propio presidente del Lemos se dirigió a un miembro del Colegio Gallego de Árbitros que se encontraba realizando labores de asesor arbitral, gritando en reiteradas ocasiones “esto es una puta vergüenza”.

Tras el gol del partido en el minuto 93, “un sector del público local localizado en la parte izquierda de la grada identificados como tal por portar bufandas y vestimentas de dicho club, comenzó a lanzar numerosas botellas de agua de 1 litro, llenas y con el tapón puesto, pasando a escasos centímetros de jugadores del Portonovo sin llegar a impactarles. Tras esto lanzaron otra botella de las mismas dimensiones que las anteriores sin llegar a impactar en el árbitro, pasando a escasos centímetros de éste”, explica el trencilla, que advirtió al delegado de campo y se procedió a avisar por megafonía.

“Cuatro minutos más tarde, estando el juego detenido, se produce un nuevo lanzamiento de otra botella en una zona que no se encontraba nadie teniendo que ser retirada por personal del equipo local”. Además, el árbitro también refleja que tras el 0-1 “se encendió una bengala en la grada” en un sector donde se ubicaban aficionados visitantes.

Invasión y "fuerte disputa verbal y física"

Una vez que se señaló el final del partido se produjeron los incidentes más graves, protagonizados por aficionados del Lemos, como escribió el propio árbitro Brais Rodríguez. “Al finalizar el encuentro y estando el equipo arbitral sobre el terreno de juego, observamos como un grupo numeroso de aficionados del Club Lemos acceden a la pista de atletismo, siendo ésta una zona delimitada y de no acceso al público. Tras esto, se inicia una fuerte disputa verbal y física, con numerosos empujones, puñetazos y patadas, entre aficionados y miembros de ambos clubes, en la cual un grupo de personas accede al vestuario visitante, siendo necesaria la intervención de la fuerza pública presente en el estadio. Al mismo tiempo, en la grada, se produjo también una disputa física entre aficiones de ambos equipos. Debido a la gran magnitud de ambas peleas, y siendo al mismo tiempo, el equipo arbitral no puede identificar a ninguna persona interviniente en las mismas, permaneciendo en el terreno de juego unos 10 minutos sin el acompañamiento del delegado de campo. Una vez finalizada ambas peleas, y siguiendo indicaciones y acompañamiento de la fuerza pública, se procede a acceder al vestuario arbitral”.

Por último, en el acta, que no fue formalizada en el estadio siguiendo las instrucciones de la Fuerza Pública, se recoge que una vez finalizado el partido, mientras el equipo arbitral esperaba en el terreno de juego para poder acceder al vestuario, se escuchó por la megafonía del estadio: “Sabemos que tenéis un Opel Astra de color blanco, no salís de aquí. Sois unos sinvergüenzas, esto todo es culpa vuestra”.

El miércoles se espera conocer el dictamen de la Federación tras todo lo expuesto por el colegiado del duelo.