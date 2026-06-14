Triunfo importante con un final lamentable en Monforte

Once incial que presentó el equipo arlequinado en el campo de A Pinguela da

El Portonovo dio otro paso en firme hacia el ascenso a Tercera RFEF al imponerse en el campo de A Pinguela al Lemos con un gol de Brais Bernárdez en el tiempo de aumento. El 0-1 en este partido de ida de la última y decisiva eliminatoria fue lo mejor de la tarde para los visitantes, ya que padecieron un final lamentable, propio de épocas pasadas que parecían ya desterradas del mundo del fútbol.

El público local, muy alterado, perdió los papeles cuando marcó el Portonovo y hubo lanzamientos de objetos al campo. Peor fue incluso el final, con un miembro del banquillo local y algún jugador increpando al técnico Minso Vidal, que dio lugar a que espectadores locales saltaran al campo. Hubo una tangana en la zona de acceso a vestuarios del Portonovo, con los jugadores de ambos equipos implicados, también directivos y aficionados del Lemos.

Todo ante la atenta mirada del trío arbitral, que permaneció en el terreno de juego bastante tiempo hasta la llegada de más miembros de la Fuerza Pública. “En un campo no se puede permitir lo que pasó hoy aquí”, explica el entrenador del Portonovo. “Esto no es competir, se han superado todos los límites”, denuncia. “Nos llegaron a tirar una silla y nos agredieron entrando en el vestuario. Espero que se tomen medidas”. Varios jugadores visitantes sufrieron golpes y cortes, por lo que incluso meditan presentar denuncias.

Más allá del triste final que protagonizó el Lemos tras la derrota, el partido fue similar a los dos precedentes ligueros, que acabaron en empate. La igualdad fue máxima entre rivales que cuidan y se ordenan con balón, y que tienen jugadores desequilibrantes en las posiciones de ataque. Empezó el Lemos con más presencia cerca del área portonovesa, pero la mejor ocasión de la primera parte fue visitante a los diez minutos. En un robo de Jesús Barbeito en mediocampo, que provocó una situación de tres contra tres en la que casi marca Tymo, pero la jugada acabó en córner.

Buen ambiente en Monforte, con presencia de aficionados desplazados desde Portonovo da

El partido tuvo mucha fricción, con bastantes entradas a destiempo en medio campo en balones divididos. No fue sencillo de gestionar para el colegiado. A los 17 minutos la tormenta eléctrica dejó sin luz la instalación, sin marcador ni retransmisión por streaming durante algunos minutos. El partido no se detuvo, salvo por la pausa de hidratación del primer período (no la hubo en el segundo). En su reanudación el Lemos tuvo un par de llegadas que no concretó. Primero en un remate de cabeza de Youness, demasiado flojo a las manos de Diego Dadín, a centro desde la derecha. La otra la protagonizó el pichichi local Fito, con un centro bombeado desde línea de fondo que se paseó por el área pequeña.

El Portonovo completó una buena primera parte a nivel defensivo, sin apenas conceder ni cometer errores esta vez con balón en el inicio. En la segunda el Lemos dio un paso adelante, en cuanto a mordiente y agresividad. Ya fue más directo, buscando situaciones de área y presionando con más efectivos en campo contrario. Al Portonovo le tocó resistir este empuje y trató de aprovechar las transiciones. Tuvo una buena opción en una jugada por dentro en la que tuvieron opciones de remate desde la frontal Jesús y Tymo, pero ambos fueron taponados por la zaga. El propio Tymo hizo una entrada sobre el despeje de Emmanuel que encendió más los ánimos ya caldeados del público, porque el árbitro no la vio y no amonestó al ucraniano. Diego Dadín tuvo que intervenir antes de la hora de partido para salvar un intento se vaselina de Brais Pardo.

Aficionados del Portonovo en el campo de A Pinguela, entre ellos Fran Rico

Al Portonovo le costaba serenar el juego para plantarse con comodidad y dominio en campo contrario, sobre todo porque el juego siguió trabándose con faltas y continuos contactos. Un centro desde la derecha de los visitantes, demasiado fuerte, fue la siguiente llegada de los arlequinados, que no se limitaron a defender y cada vez que pudieron trataron de enseñar colmillo. Pero con el paso de los minutos y los cambios, el partido se fue cerrando y las llegadas a las áreas disminuyeron.

Un remate lejano de Moncho que rechazó el meta Pablo Losada fue el último aviso portonovista antes del gol. Llegó en el 93. En una transición por la izquierda. Keko y Diegui lo hicieron de fábula. Sorteando a la defensa con su asociación en pared y cediendo para la llegada en carrera al borde del área de Brais Bernárdez, que definió abajo pegado al poste. Un golazo. Muy celebrado por los visitantes, mientras les llovían botellas de agua desde la grada. Ni siquiera el portero local Pablo, a pesar de sus intentos braceando, pudo calmar los ánimos de esa parte de la afición.

No hubo mucho más. Con el final, llegó la pérdida de papeles. Ni lo que hay en juego ni la tensión justifican determinados comportamientos. Se esperan sanciones. El ascenso se decidirá en Baltar. Aunque aún no está confirmado, la directiva estudia fijar el horario para el domingo a las 20 horas, para no coincidir con el partido de España en el Mundial.

“No nos generaron peligro y lo tuvimos bastante controlado. El resultado es positivo y tendremos que gestionarlo en casa”, explicó Minso sobre el desarrollo del juego. En cuanto a los altercados, el técnico del Portonovo estaba realmente afectado al final y no daba crédito. “Lo que nos ha pasado me hiere el orgullo. Vinieron a pegarnos al final en estado de ira. Nosotros en Baltar tenemos que dar ejemplo”.