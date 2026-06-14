A Senra despide hoy el torneo Sub 14 de la VI Copa Ribadumia

Uno de los encuentros de la última jornada de la fase de grupos MONICA VILA

A Senra despide hoy a las 18:15 horas el primer torneo de la VI Copa Ribadumia, y es que los equipos Sub 14 darán hoy por finalizada su participación en la competición después de dos intensas jornadas de fases de grupos, en las que tuvieron especial protagonismo los equipos del País Vasco, gracias a las buenas actuaciones de cuadros como Alavés o Martutene. A las 10:00 horas comenzará la fase oro, y los octavos de final se disputarán a partir de las 13:05 horas.

Uno de los partidos que más expectación levantó en la última jornada de fase de grupos fue el que enfrentó al RC Celta, vigente campeón, con la Slección de la Copa Aguascalientes, que se saldó con un empate a cero. Los celestes volvieron a la senda de la victoria tras conseguir un marcador de 1-0 ante el Ayron Club, y por 3-0 a los anfitriones, el CD Ribadumia.

Por su parte, el Deportivo consiguió una victoria por 3-0 ante la SD Moraza, y además, golearon por 4-0 al CD Cuatrovientos y sumaron de tres ante el Areosa con un 1-0, colocándose como líder de grupo y posicionándose como uno de los favoritos al título.

Los aficionados en A Senra MONICA VILA

Una de las grandes sorpresas la dio el Deportivo Alavés después de ganar por 1-0 al ED Val Miñor, que hasta el momento no había perdido ningún partido. Asimismo, el equipo de Vitoria Gasteiz consiguió una victoria por 5-0 ante el SD Narón.

El Alavés no fue el único equipo del País Vasco que dejó una gran actuación sobre el césped de A Senra, y es que el Martutene KE ganó por 4-0 al CD Raíces, y sumó una victoria importante por 0-1 ante la Selección de Aguascalientes. Las malas noticias llegaron en el duelo ante el Celta, en el que perdieron por 2-0. Ante el CD Ribadumia lograron la victoria por un 3-0.

Los deportistas en A Senra MONICA VILA

Por el apartado internacional, el Shelbourne FC consumó una derrota por 0-1 ante el Racing de Ferrol, mientras que venció con el mismo marcador al Real Oviedo y por 1-0 al EDC Xinzo. El Fursian Hispania consumó una derrota por 1-0 ante el FC Porto, que firmó un empate a cero ante el Atlético Barranco Hondo y el CD Calasanz.

Los líderes de grupo

Por parte del grupo A, el CD Calasanz se colocó como primer clasificado con tres victorias, seguido del FC Porto y en tercer lugar el Atlético Barranco Hondo.

En el grupo B lidera el Real Club Celta, con un balance de tres victorias y un empate, por delante del Martutene KE, que se coloca en segunda posición con tres victorias y una derrota. La Selección de la Copa Aguascalientes ocupa el tercer lugar del grupo con dos victorias, un empate y una derrota.

El Racing de Ferrol encabeza la clasificación del grupo C con dos victorias y dos empates, adelantando así al Shelbourne FC, que se coloca segundo con dos victorias, un empate y una derrota, y al Real Oviedo, que es tercero de grupo con dos victorias, un empate y una derrota.

En el grupo D, el Cádiz CF lidera con tres victorias y un empate, mientras que la segunda posición la ocupa el Ural CF, seguido por el CD Monte. En el grupo E, el Deportivo Alavés consiguió la primera posición tras una dura batalla con el ED Val Miñor, segundo clasificado, y seguido por el Atlético Coruña Montañeros.

El Deportivo da Coruña encabeza el grupo F sin ninguna derrota en su casillero, seguido del TSK Roces y del CD Areosa. Por último, en el grupo G lidera el Victoria CF, por delante del Atlético Osasuna y del EFM Concello de Boiro.