“Os Dragões” triunfan en A Senra

Los infantiles del Porto levanta el trofeo que los acredita como campeones de la Copa Ribadumia Clae Viajes Mó

El FC Porto se proclamó campeón de la VI edición de la Copa Ribadumia - Clae Viajes en categoría Sub 14 al derrotar en la final disputada en A Senra al Atlético Osasuna. Bastó un gol de Diego Simao a los treinta segundos para decantar un último partido que siguió el guion de todo el torneo, marcado por la igualdad. Fue la nota predominante durante el fin de semana en las instalaciones de A Senra, donde se reunieron 36 equipos infantiles que llegaron de diferentes partes de España y Portugal, y también desde Irlanda, con la presencia del Shelbourne, desde Dubái (Fursan Hispania) e incluso desde México, con el estreno en esta edición de la selección Copa Aguascalientes.

El Porto Sub 14 se proclamó bicampeón en A Senra al derrotar al Osasuna en la final Mónica Ferreirós

Ningún equipo fue capaz de ganar todos sus encuentros. En la fase Oro se quedaron en el camino algunos favoritos como RC Deportivo, Alavés o Cádiz. En las semifinales, el Atlético Osasuna ganó 1-0 al Martutene donostiarra, que fue la sensación y revelación del evento. Una escuela de San Sebastián conveniada con la Real Sociedad, que la próxima temporada se nutrirá con seis de sus jugadores infantiles, y que mostró un alto nivel competitivo. Pero cedió ante los navarros, que fueron superiores, merced a un gol de Joel Fernández. Mientras que en la otra semifinal, el Porto ganó claramente 3-0 a un Celta reforzado para la ocasión con el internacional vilagaciano Nico Mindiola, que ha jugado toda la temporada con el cadete B celeste.

Buen ambiente en A Senra durante todo el fin de semana Mónica Ferreirós

El Osasuna tuvo ocasiones suficientemete claras para al menos igualar la final. Sobre todo en la cabeza de su goleador Joel, pero salvó el meta portista Álex Razvan. Los infantiles navarros, que esta temporada ya jugaron la liga cadete en su comunidad autónoma, lo intentaron sin éxito hasta el final, pero resistieron los portugueses, que se convierten en bicampeones tras el título logrado en 2022, sumándose al Celta como los dos equipos que levantaron dos veces la Copa Ribadumia Sub 14.

Isidoro Serantes, representante de Bodegas Bouza do Rey, entrega el trofeo de máximo goleador al delantero del Osasuna Joel Fernández Mónica Ferreirós

La final de la fase de consolación la jugaron el Real Oviedo y el Shelbourne irlandés, con triunfo claro para los asturianos (2-0). El Ayron cántabro se llevó el premio a la mejor afición.

Izequiel Daniel de Lemos, del Porto, recibió el trofeo de mejor jugador de manos de Raquel Núñez Mónica Ferreirós

Joel Fernández, del Osasuna, recibió el de máximo goleador, mientras que Álex Razvan (Porto) fue el mejor portero. La organización declaró mejor jugador del torneo al portista Izequiel Daniel de Lemos.

El Real Oviedo fue el campeón de la fase de consolación Monica Ferreiros

La organización por parte del CD Ribadumia fue un éxito tras un fin de semana marcado por las altas temperaturas. El próximo llegará el turno del evento benjamín, con presencia de 54 equipos, por lo que el ambiente en las gradas superará incluso las altas cifras de este fin de semana.