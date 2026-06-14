A Pinguela, siguiente parada hacia el ascenso

El Portonovo pone de nuevo un bus a disposición de los aficionados Gonzalo Salgado

El Portonovo SD enfrenta hoy la primera de las dos últimas batallas por el ascenso a Tercera RFEF. El equipo de Minso visita a las 19:00 horas A Pinguela para medirse al Club Lemos de Marquitos. Los arlequinados llegan a la segunda ronda de eliminatorias tras vencer al SD Órdenes en primera instancia, y ahora se encuentran a solo 180 minutos de tocar el cielo.

Para la visita a Monforte de Lemos, el Portonovo vuelve a poner a disposición de sus aficionados un autobús totalmente gratuito que partirá de Baltar a las 16:00 horas. Por parte del cuadro local, en principio cuentan con todos los jugadores disponibles, a excepción de algún juvenil que no podrá completar la convocatoria ya que el equipo B también se encuentra en una situación determinante para su futuro.

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“El equipo está con mucha ilusión y energía para competir en las mejores condiciones posibles en un escenario exigente como es A Pinguela”, comenta el entrenador del Portonovo SD. En cuanto a las bajas, está en duda Mateo García y Joel, el portero suplente del equipo.

15 años más tarde, el combinado de Minso está cada vez más cerca de volver a hacer historia después de firmar una temporada muy buena en la que finalizaron en segunda posición en la liga regular de Preferente Sur. Por clasificación, el partido de vuelta, que será la gran final del play-off y decidirá la plaza en Tercera RFEF, será en el Municipal de Baltar el próximo domingo 21 de junio.

Un equipo rocoso

El Club Lemos, por su parte, consiguió el pase a la segunda ronda de eliminatorias tras vencer a la SD Negreira, uno de los cuadros más complicados del grupo norte. Los de Marquitos volvieron a encontrar su mejor versión defensiva, que tendrán que volver a sacar a relucir ante un Portonovo que demostró tener un gran potencial en el último tercio del campo, utilizando la velocidad de sus laterales para llegar al área rival en los encuentros.

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Así, ante el Negreira consiguieron hacer valer el único gol de la eliminatoria, que anotaron precisamente en la ida en el partido en A Pinguela. El técnico del Lemos puso en valor la calidad de jugadores como Tymo, Dieguito o Pablo Lede, capaces de controlar el balón y de aportar rapidez al juego.

Por su parte, el entrenador del Portonovo es consciente de que los de Monforte no van a plantear un partido fácil de solventar para los arlequinados. “El Lemos es un equipo rocoso, con jugadores de talento y muy físicos. Sin ser un combinado dominador, pueden generar peligro en cualquier situación del juego o de balón parado”, destaca Minso.

“Nos van a exigir hacer un partido muy completo a nivel ofensivo y defensivo para contrarrestarlos y traer un resultado favorable para la vuelta y así poder cerrar la eliminatoria en casa con nuestra afición”, insiste el entrenador del Portonovo SD, que espera que el equipo siga mostrando su mejor cara en A Pinguela.

Desde el Club Lemos esperan batir el récord de asistencia de la pasada eliminatoria, por lo que cuentan con que sean más de 1.500 personas en las gradas de A Pinguela.

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Las claves del duelo

Con respecto a la eliminatoria ante el Órdenes, el Portonovo tendrá que asentarse más rápido en el campo, adueñándose del balón lo antes posible para aprovechar su velocidad por las bandas y conseguir hacer daño a un Lemos muy defensivo que además se caracteriza por la gran profundidad que consiguieron dar a su juego tras la llegada de Marquitos al banquillo de Monforte.

“No tenemos jugadores para ir a la guerra. Solo les pido que sean ellos mismos y que gestionen la presión”, comenta el técnico del Club Lemos antes de la eliminatoria ante el Portonovo SD, y con la esperanza de retornar a Tercera 18 años más tarde.