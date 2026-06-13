La VI Copa Ribadumia celebra una jornada de éxito

Uno de los enfrentamientos del primer día del torneo Gonzalo Salgado

Ribadumia volvió a convertirse en el epicentro del fútbol base con la inauguración de la nueva edición de la Copa Ribadumia-Clae Viajes, que cumple su sexto año de andadura y se estrenó con la habitual fase de grupos de la competición Sub 14.

La nueva edición arrancó con el enfrentamiento entre el CD Raíces y el CD Ribadumia. Las gradas de A Senra estuvieron repletas durante toda la jornada, y es que, como era de esperar, multitud de personas se acercaron hasta las instalaciones ribadumienses para disfrutar de la primera jornada de competición, en la que este fin de semana participan un total de 36 equipos.

Uno de los platos fuertes de la primera jornada del torneo llegó con el estreno del Fursian Hispania, procedente de Dubai, que se midió al Atlético Barranco Hondo, con un resultado desfavorable al cuadro internacional por un 1-0.

Además, la Selección de la Copa Aguascalientes se estrenó en Ribadumia para completar el carácter internacional de la prueba con su enfrentamiento ante el CD Ribadumia, equipo anfitrión, en el campo natural.

Los aficionados en A Senra Gonzalo Salgado

Por otra parte, el Rácing de Ferrol comenzó midiéndose al CD Mensajero, en un encuentro que se saldó con un empate a cero en el marcador. Distinta suerte corrió el Victoria FC, que consiguió vencer por 2-0 al CD Quirinal.

El Ural CF, una de las canteras más destacadas, también se llevó la victoria, en su caso por 1-0 ante el CD Velle. Por otra parte, el CD Cuatrovientos firmó una victoria por 2-0 ante el SD Moraza. Las miradas estaban puestas en el FC Porto, y es que los equipos portugueses se presentan como grandes favoritos en esta edición. Finalmente, el Porto se llevó la victoria por 1-0 ante el Rayo 21.

Uno de los enfrentamientos del primer día Gonzalo Salgado

Hoy volverá a rodar el balón en A Senra para decidir quién pasa de la fase de grupos, ya que mañana por la mañana darán comienzo los octavos de final de la categoría Sub 14.