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Deportes

La directiva encabezada por Eladio Oubiña sigue al frente del Cambados

El club realizó su asamblea y no se presentaron otras candidaturas

María Caldas
13/06/2026 17:30
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Los socios del CJ Cambados durante la asamblea en Exposalnés
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El Club Juventud Cambados ya conoce su futuro. Tras convocar a sus socios en asamblea en Exposalnés, se dictaminó que la directiva encabezada por Eladio Oubiña seguirá al frente el club cambadés otros cuatro años más. Lo cierto, es que no se presentó ninguna candidatura, por lo que la actual directiva decidió continuar al frente del equipo.

A pesar de que el desenlace de la temporada no fue el esperado, ya que el CJ Cambados terminó descendiendo de Tercera RFEF a Preferente, la directiva rindió cuentas ante los presentes, que pudieron comprobar el estado económico del club, totalmente saneado. 

“Está todo correcto, no hay mucha novedad. No hubo otra candidatura y por nuestra parte, como ya habíamos dicho, tocará seguir porque creemos que el trabajo está incompleto”, comenta Eladio Oubiña, que espera que el equipo pueda volver a Tercera RFEF, pero con un proyecto consolidado, ya que esta pasada temporada, la inexperiencia en la categoría terminó pasando factura al velero amarillo.

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Así, con la continuidad de Eladio Oubiña a los mandos, el equipo comienza a trabajar en la confección de la plantilla para la temporada 2026/2027. Lo cierto, es que el presidente ya avanzó conversaciones con algunos de los jugadores antes de la asamblea, pero sin llegar a cerrar nada por si se presentaba otra candidatura que decidiese llevar al club por un camino diferente al que confía la actual directiva.

La primera baja confirmada es la de Nico Fernández, y es que el joven delantero opta por unirse a otro proyecto en Preferente Sur como es el del Villalonga FC, por lo que volverá a verse las cara con el Club Juventud Cambados.

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