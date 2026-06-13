El Villalonga FC incorpora a sus filas al central arlequinado Roi Rodríguez

Roi durante su presentación Villalonga FC

El Villalonga FC sigue trabajando en la confección de la mejor plantilla posible para la temporada 2026/2027. Así, tras anunciar a Jorge Romay como último jugador en sumarse a la lista de renovaciones del combinado celeste, el Villalonga FC anuncia el fichaje del defensa central Roi Rodríguez.

Rodríguez, de solo 19 años, se suma a las filas celestes tras pasar por el Arosa Juvenil a las órdenes de Perú. En la pasada temporada, el joven fue titular en los 30 partidos en los que el técnico lo convocó, siendo una pieza indispensable en la defensa arlequinada, por lo que acumula más de 2.000 minutos a sus pies.

Asimismo, Roi Rodríguez se formó en las categorías inferiores del Celta de Vigo, entidad a la que llegó con 13 años, procedente del Arosa, para disputar la temporada 2020/2021 en la categoría infantil. El defensa formó parte del club de Vigo hasta la pasada temporada 2024/2025, en la que decidió volver al Arosa SC.

Ahora, después de que el Arosa Juvenil consumara el descenso de División de Honor, y, por lo tanto, abandone la categoría nacional, Rodríguez se suma al proyecto del Villalonga FC en Preferente Sur.

Desde la entidad celeste, que reúne hoy a las 12:00 horas en el local social a sus socios en asamblea, destacan su “boa lectura de xogo e solidez defensiva”. Con esta incorporación, por el momento, Roberto Lázaro cuenta ya con distintos perfiles en la zaga, como Manu Bugallo, Wachi, Borja Sáez, o el propio Berni en el lateral.