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Deportes

El Sara Gómez despide la nueva edición del Clínic de Baloncesto

Suso Garrido fue el último ponente en la actividad organizada por el CIFP Fontecarmoa

María Caldas
13/06/2026 20:30
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Suso Garrido durante su intervención en el Clínic
MONICA VILA
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El Pabellón Sara Gómez despidió la nueva edición del Clínic de Baloncesto, organizado por el CIFP Fontecarmoa. En el último día del curso, que como novedad este año solo contó con jornada de mañana, se llevaron a cabo las ponencias de Diego Fernández y Suso Garrido, del Ensino Lugo, así como otra clase del seleccionador nacional Chus Mateo.

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Algunos de los alumnos en el Sara Gómez
MONICA VILA

En esta ocasión, el seleccionador nacional deleitó a los presentes con una lección sobre la defensa y cómo los cambios pueden solucionar la táctica defensiva. Diego Fernández se encargó de hablar sobre las habilidades ofensivas de los jugadores y cómo aplicarlas en la pista, mientras que Suso Garrido cerró la edición del Clínic con las claves para leer el juego sin balón.

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Los presentes en el Sara Gómez.
MONICA VILA

En total, en la segunda jornada del Clínic de Baloncesto, la afluencia fue muy similar a la primera jornada, con cerca de 90 personas presentes en el Sara Gómez. De nuevo, todos los presentes se mostraron muy satisfechos con los ponentes y su forma de comunicar los conceptos.

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