Marquitos: “El Portonovo es un equipazo con todas las letras”

Marquitos durante un partido del Lemos esta temporada La Región

El Portonovo SD se prepara para el encuentro de este domingo a las 19:00 horas en A Pinguela. Los de Minso se enfrentan al Club Lemos en el primer de los dos encuentros que restan por la plaza de ascenso a Tercera RFEF. El equipo de Marquitos viene de eliminar al SD Negreira y espera poder volver a Tercera tras 18 años.

“Los jugadores, la mayoría son de aquí de la zona de Monforte y tienen muchísima ilusión por devolver al equipo a Tercera”, comenta Marquitos, entrenador de Club Lemos. “La afición se volvió a enganchar después de muchos años y la verdad es que estamos todos ilusionadísimos no, lo siguiente”, concluye. Ahora, piensan ya en cómo batir al Portonovo.

Los de Marquitos llegan a la segunda eliminatoria luego de vencer a la SD Negreira. Ante dicho equipo volvieron a mostrar su mejor versión defensiva ante uno de los equipos más goleadores del grupo norte. “Ahora viene el Portonovo que ofensivamente tiene jugadores de mucha calidad, incluso sus laterales son súper ofensivos, como Tymo o Dieguito que son muy rápidos, y Pablo Lede que es muy peligroso en el balón aéreo”, destaca.

“El Portonovo es un equipazo con todas las letras. Nos enfrentamos dos veces a ellos, yo solo estuve en el segundo encuentro, que empatamos a uno, y nos sometieron. A mi fue el equipo que más me gustó de los que nos enfrentamos”, comenta Marquitos. El Portonovo, por su parte, venció al Órdenes en la ida por 1-2 y empató a uno en Baltar.

“Tienen mucho criterio con balón y arriba tienen jugadores muy buenos”, recalca el entrenador del Lemos. A pesar de que los dos equipos se conocen bien, los pequeños detalles volverán a ser determinantes para encarrilar la eliminatoria.

“El Órdenes puso contra las cuerdas al Portonovo. Va a haber una tensión grande y mucha intensidad. Hay muchas ganas de hacerlo bien y hay que cuidar los pequeños detalles”, dice. Por clasificación, la vuelta y gran final del play-off se jugará el próximo domingo 21 de junio en Baltar. “Ellos en su campo son muy fiables, siempre está en muy buenas condiciones y siempre gusta ir a jugar allí”, insiste Marquitos.

“Empezamos ganando cuando fuimos y después consiguieron el empate. Se hacen muy fuertes porque el campo les favorece para su forma de jugar. Además sus aficionados empujan mucho”, comenta el entrenador del Club Lemos. El Portonovo volverá a poner un autobús para el viaje.

las aficiones se encuentran volcadas

El domingo a las 19:00 horas, A Pinguela acoge el primer partido de la segunda eliminatoria del play-off de ascenso a Tercera RFEF. Desde Monforte esperan batir el récord de asistencia.

“El otro día contra el Negreira fueron 1.000 personas y ahora se pone el objetivo de 1.500”, dice Marquitos. “El apoyo de la afición está siendo espectacular. El otro día nos recibieron con bengalas y todo, están totalmente volcados. Es una responsabilidad muy grande después de 18 años”, comenta el entrenador, que teme que la tensión acabe pasando factura a los más jóvenes.

“Entre todos tenemos que ayudar. Yo quiero que el equipo siga siendo el mismo y tenga criterio. No tenemos jugadores para ir a la guerra. Desde que llegué tenemos más profundidad y conseguimos más goles, y mantener la portería a cero es importante”, dice.