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Deportes

Cris Loureiro renueva con el Cortegada

La capitana cumplirá su tercera temporada seguida en su segunda etapa en Vilagarcía

María Caldas
12/06/2026 11:26
Cris Loureiro jugadora del Cortegada baloncesto
Cris Loureiro en el Sara Gómez
Gonzalo Salgado
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El Cortegada se encuentra ya trabajando en la confección de la plantilla para la temporada 2026/2027. Lejos del ruido, el staff de David Bernárdez se pone manos a la obra para tratar de buscar de nuevo el ascenso a Liga Challenge.  

"Nuestra capitana ha demostrado una vez más su compromiso, liderazgo y entrega dentro y fuera de la pista. Su trabajo, esfuerzo diario y dedicación al equipo han sido un ejemplo para todas sus compañeras y un reflejo de los valores que queremos seguir representando como club", comentan desde el equipo en el comunicado de renovación de Loureiro. 

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"Esta primera renovación nos ilusiona especialmente y supone una gran noticia para toda la familia del Cortegada", concluyen. Así, la posición de alero queda de nuevo en buenas manos, y el técnico contará con un perfil polivalente, ya que Loureiro puede jugar también de ala-pívot cerca del aro. 

Lo cierto, es que Cris Loureiro es una de las jugadoras más queridas por los aficionados vilagarcianos. Asimismo, siempre destaca más el trabajo colectivo que los logros individuales. Sin ir más lejos, en la pasada temporada Loureiro llegó a estar entre las jugadoras más destacadas de la Liga Femenina 2, siendo uno de los pilares de la AD Cortegada en la lucha por el ascenso.

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