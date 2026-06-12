Chus Mateo levanta el telón de la nueva edición del Clinic de Baloncesto

Chus Mateo en el Sara Gómez Gonzalo Salgado

El Pabellón Sara Gómez acogió la primera jornada del Clinic de Baloncesto organizado por el CIFP Fontecarmoa. La formación celebró su decimoséptima edición con un cartel del más alto nivel, encabezado por el seleccionador nacional y ex entrenador del Real Madrid, Chus Mateo.

El primer día arrancó con la recogida de materiales y la presentación de los mismos, para luego dar paso a la primera formación del seleccionador nacional. Cabe destacar que el curso está abierto a estudiantes, antiguos alumnos, entrenadores y profesores del Departamento de Educación, ya que forma parte de la actividad formativa apoyada por el CGIF (Centro Gallego de Innovación Profesional) y el CFR de Pontevedra.

Hasta el Pabellón Sara Gómez se desplazaron distintas personalidades como el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, el concejal de Deportes, Carlos Coira, o la propia Eugenia Pérez, quien es directora general de Formación Profesional.

Los asistentes en el Sara Gómez Gonzalo Salgado

Todos quisieron felicitar a la organización por conseguir un cartel del más alto nivel antes de que comenzase la primera formación de Chus Mateo en Vilagarcía de Arousa.

Así, los asistentes pudieron aprender del seleccionador sobre el ataque. “Se centró en cómo se puede aprovechar el ataque desde el momento que tienes el balón en el baloncesto de hoy en día. Cómo su equipo consigue el balón y genera ya situaciones ofensivas ante distintas trampas que quieren imponer los defensas en el baloncesto actual”, comenta Pablo Villaronga, docente en el Ciclo de Baloncesto.

Chus Mateo contó también con jugadores para poder explicar de manera más clara y concisa lo que quería transmitir a los presentes, haciendo hincapié en aprovechar cada segundo para iniciar un ataque.

Chus Mateo durante su intervención en el Sara Gómez Gonzalo Salgado

“Fue maravilloso escucharlo porque es un gran comunicador. A veces los entrenadores profesionales hablan en términos que se quedan un poco lejos para los alumnos, pero la verdad que lo hizo muy bien. Estuvo cerca de la hora y 45 minutos hablando y se nos hizo corto”, destaca Villaronga.

En total, alrededor del centenar de personas acudieron al Sara Gómez a escuchar al seleccionador nacional en un día en el que el calor también era protagonista. “Es de agradecer lo bien que están las instalaciones del Sara Gómez con esta climatización, ya que con el día de calor que hacía fue muy importante”, agradece Pablo Villaronga.

Último día

Mañana será el último día del Clinic de Baloncesto en el Sara Gómez, que clausurará la edición a las 14:30 horas. Así, a las 09:30 horas será el turno de Diego Fernández, del Ensino Lugo, que ofrecerá una lección sobre “ayudar a desarrollar las habilidades defensivas del jugador en pista”. Asimismo, Chus Mateo volverá a escena a las 11:15 horas, esta vez para hablar sobre la defensa. El último turno será para Suso Garrido y cómo leer el juego.

En la jornada de hoy, que será solo de mañana a diferencia de ediciones anteriores, esperan que de nuevo la participación ronde entre las 75 y las 90 personas.