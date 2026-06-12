A Senra levanta el telón de la nueva edición de la Copa Ribadumia

El Celta es el vigente campeón de la Copa Ribadumia Mónica Ferreirós

A Senra levanta hoy el telón para acoger la VI edición de la Copa Ribadumia-Clae Viajes. Durante todo este fin de semana, Ribadumia será escenario del mejor fútbol Sub 14, mientras que el próximo fin de semana será el turno de la categoría Sub 10. Para esta edición, Miguel Vázquez y David Gómez, 'Cheri', míticos capitanes del CD Ribadumia, serán los padrinos.

El balón comenzará a rodar hoy a las 16:00 horas, con el enfrentamiento entre el CD Raíces y el CD Ribadumia en el césped natural. A las 16:30 horas, en el sintético, será el turno de uno de los platos fuertes de esta edición, el Fursan Hispania CF, procedente de Dubai, que se mide al CD Calasanz.

El carácter internacional de la prueba Sub 14 continuará a las 17:30 horas, momento en el que debutará en Ribadumia la Selección de la Copa Aguascalientes, procedente de México. Los internacionales se medirán al CD Ribadumia en el campo de césped natural.

Una participación que es posible gracias al convenio firmado por la Mancomunidade do Salnés con Aguascalientes, y mediante el que se espera que dicha selección pueda participar en más torneos de toda la comarca.

El apartado internacional Sub 14 lo completa el Shelbourne FC irlandés, que se enmarca en el grupo C con equipos como Real Oviedo, Rácing de Ferrol, EDC Xinxo y CD Mensajero. El grupo A estará formado por el FC Porto, CD Calasanz, Atlético Barranco Hondo, Rayo 21 CF y Fursan Hispania CF, equipo que llega procedente de Dubai.

En el grupo B se encontrarán equipos como RC Celta, Selección Aguascalientes, Martutene KE, Ayron Club, CD Raíces y CD Ribadumia. El D, por su parte, estará formado por el Cádiz CF, CD Monte, Ural CF, UD Comseña y CD Velle. En el E se encuentran Deportivo Alavés, ED Val Miñor, Montañeros, O Freixo y Unión Zona Norte.

El F estará formado por el Deportivo de A Coruña, TSK Roces, CD Areosa, CD Cuatrovientos y SD Moraza. Por último, en el grupo G se encuentran Atlético Osasuna, Xuventude Oroso, Fútbol Origen Andaluz, Victoria CF, y EFM Concello de Boiro.

En total, en los primeros días de competición participarán 36 equipos, con especial protagonismo de los cuadros portugueses. Por el lado Sub 10, que se celebrará el próximo fin de semana, serán 54 los combinados participantes.

La final Sub 14

Los octavos de final darán comienzo el domingo a las nueve de la mañana, mientras que la fase oro dará comienzo a las 10:00 horas. Los cuartos de final se inaugurarán a las 14:05 horas.

Así, el domingo a las 17:30 horas será la gran final de la competición Sub 14, a la vez que será también la final de la fase consolación. La entrega de premios será el mismo domingo 14 de junio a las 18:15 horas.