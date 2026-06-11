Portonovo vuelve a convertirse en el epicentro del fútbol base con el III Torneo Fran Rico
Este fin de semana comenzará con la categoría prebenjamín
Baltar acogió la presentación oficial del III Torneo Fran Rico F8, una cita que vuelve a convertir a Portonovo en un punto de encuentro para el fútbol base y para todos los que disfrutan viendo crecer a los más pequeños.
El torneo arrancará este fin de semana con la categoría Prebenjamín, mientras que el próximo fin de semana será el turno de las categorías Benjamín y Alevín, en dos jornadas que prometen un gran ambiente, ilusión y mucho fútbol.
En el acto de presentación estuvieron presentes; el anfitrión, Fran Rico ; el concejal de Deportes, Marcos Guisasola; nuestro coordinador , Moncho Fontán y el presidente y vicepresidente del Portonovo S.D., Óscar García y Silverio González.
"Queremos agradecer la implicación de todas las personas, instituciones, colaboradores y voluntarios que hacen posible una nueva edición de este torneo", dicen desde el Portonovo SD.