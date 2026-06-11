Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Portonovo vuelve a convertirse en el epicentro del fútbol base con el III Torneo Fran Rico

Este fin de semana comenzará con la categoría prebenjamín

María Caldas
11/06/2026 12:00
La presentación del torneo en Baltar
La presentación del torneo en Baltar
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Baltar acogió la presentación oficial del III Torneo Fran Rico F8, una cita que vuelve a convertir a Portonovo en un punto de encuentro para el fútbol base y para todos los que disfrutan viendo crecer a los más pequeños.

El torneo arrancará este fin de semana con la categoría Prebenjamín, mientras que el próximo fin de semana será el turno de las categorías Benjamín y Alevín, en dos jornadas que prometen un gran ambiente, ilusión y mucho fútbol.

En el acto de presentación estuvieron presentes; el anfitrión, Fran Rico ; el concejal de Deportes, Marcos Guisasola; nuestro coordinador , Moncho Fontán y el presidente y vicepresidente del Portonovo S.D., Óscar García y Silverio González.

"Queremos agradecer la implicación de todas las personas, instituciones, colaboradores y voluntarios que hacen posible una nueva edición de este torneo", dicen desde el Portonovo SD. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620