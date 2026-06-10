Perú: “No hay que enseñar las cartas porque otros jugarían con ventaja”

David López, Perú, y Gonza Fernández trabajan en la sombra en la confección de la plantilla del Arosa Gonzalo Salgado

El Arosa trabaja en la sombra para confeccionar la plantilla con la que competirá en Segunda RFEF la próxima temporada. Cuatro semanas después de lograr el ascenso, el director deportivo David López “Perú” explica que el hecho de que no hayan anunciado todavía ningún movimiento no quiere decir que estén parados. El propio Perú trabaja codo a codo con el técnico Gonza Fernández para configurar el equipo.

De momento son días de cautela, de no mostrar las cartas y seguir con las conversaciones con jugadores. Una situación atípica los últimos años en el Arosa, pero que el responsable de la dirección deportiva entiende necesaria, por lo que pide paciencia a la masa social, ardiente de novedades.

¿Por qué no hay novedades del Arosa 2026-2027?

Estamos trabajando. Hay cosas que están más avanzadas y otras que van más lentas porque los jugadores también están esperando por el mercado de categorías superiores para tomar decisiones. En nuestro caso tenemos que seguir apretando y aflojando. No queda otra.

¿Pero tenéis claro qué jugadores queréis que continúen en plantilla? Hemos hablado un poco con todo el mundo para conocer que idea tienen. La mayoría es la de continuar. Se hizo un buen año y hay que valorar lo que hay en casa, pero todo va a depender de las opciones de reforzar el equipo. Hay que valorar si lo que tenemos está al mismo nivel y según eso, tomar decisiones en función de cada situación. Evidentemente lo que queremos es hacer la mejor plantilla posible.

¿Hay alguna renovación cerrada?

Hay jugadores que tenían ya la opción de renovar una vez logrado el objetivo del ascenso. Pero están esperando a ver que rol van a tener en la plantilla y si este les encaja para buscar o no alternativas.

¿Quiénes son?

Remeseiro, Edgar, Concheiro y Lombao.

¿Se le ha comunicado a algún jugador que es baja?

No. Hay jugadores que tienen dudas en seguir porque no fueron muy protagonistas. Entiendo que en los próximos días tendremos noticias de estos jugadores.

¿Hay algún fichaje cerrado?

Hay algunas opciones muy avanzadas. Y otras en las que estamos en un tira y afloja, ya que están intentando ganar un poco de tiempo por si les aparece alguna opción mejor.

¿En que mercado se está moviendo el Arosa?

La mayor parte en el de Segunda RFEF. Aunque también hay buenas opciones en Tercera y jugadores sub 23 de muy buen nivel, aunque estos últimos están esperando a ver que pasa con los filiales.

¿Quiénes estáis haciendo este trabajo de confección de la plantilla?

Gonza y yo.

¿Cuando se anunciará de forma oficial la renovación de Gonza?

Pues seguramente cuando se pueda acercar por aquí porque acaba de ser padre recientemente. Es algo que haremos en los próximos días.

¿Os dáis plazos para ir descartando opciones?

Claro. Las propuestas tienen caducidad. Si una no prospera debemos buscar alternativas.

¿Se está moviendo el mercado en la categoría?

Pues parece que no mucho. Todo el mundo está en la misma situación. A la espera. Además hay clubes que se están reestructurando. Nosotros también estamos contemplando las necesidades que tenemos para mejorar el día a día.

¿Qué demandas tenéis?

En ese aspecto y hablando con los jugadores, la gente estaba contenta. Pero ahora la renovación del gimnasio de Fontecarmoa es algo importante que nos va a permitir trabajar ahí y mejorar las condiciones.

¿Qué le dices a la afición que demanda novedades del club?

Pues que no podemos enseñar las cartas porque hay equipos que jugarían con mucha ventaja. Somos varios los clubes los que hacemos ofertas a los mismos jugadores.

¿Llegarán cedidos del Celta?

Hablamos con ellos, también con el Deportivo, para ver que opciones hay de sub 23. Pero hay que esperar porque aún no se sabe en que categoría va a estar el Fortuna.

O sea, que todo va con calma.

Sí porque nuestra idea es la de no precipitarnos. Lo importante es llegar a las mejores opciones posibles y hacer un buen equipo. La afición debe tener paciencia, al igual que la estamos teniendo nosotros.