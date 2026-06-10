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Deportes

Lérez y Cuntis levantan los trofeos de la Illa Cup

Este fin de semana será el turno de las categorías alevín y prebenjamín

María Caldas
10/06/2026 19:00
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Gonzalo Salgado
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El Salvador Otero acogió los primeros torneos de la XV edición de la Illa Cup. Los primeros en estrenarse sobre el verde isleño fueron los biberones. En dicha categoría, el Lérez se proclamó campeón, por delante de Porteiro 2000, que fue segundo, y el Arosa SC, que fue tercero. 

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Las gradas del Salvador Otero durante el torneo
Gonzalo Salgado

En la fase de consolación triunfó el Barro, seguido de Caldas y Villalonga. Ya en la categoría benjamín, el Cuntis se hizo con la primera posición, por delante del Portas, segundo, y del Céltiga FC, tercero. En consolación triunfó el SP Coruñés, seguido de CD Grove y Salgueiriños.

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Los pequeños durante el torneo
Gonzalo Salgado
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