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Deportes

Jéssica Bouzas cede ante Tomljanovic en Bolduque

La vilagarciana perdió por un 6-3 y 6-1

María Caldas
10/06/2026 18:24
Paris (France), 26/05/2026.- Jessica Bouzas Maneiro of Spain hits a forehand during her Women's 1st round match against Aryna Sabalenka of Belarus at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 26 May 2026. (Tenis, Abierto, Bielorrusia, Francia, España) EFE/EPA/YOAN VALAT
Jéssica Bouzas no está firmando su mejor inicio de año
EFE
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La vilagarciana Jéssica Bouzas cayó eliminada en la primera ronda del torneo WTA 250 sobre hierba de Bolduque (Países Bajos) ante la australiana Alja Tomljanovic por 6-3 y 6-1, por lo que, junto con la eliminación de Paula Badosa, España se queda sin representantes en el cuadro femenino.

La número 44 del mundo no pudo con la veterana Tomljanovic, número 109 del ránking, después de una hora y diez minutos de partido. Bouzas comenzó ganando los tres primeros juegos, la australiana empató en el tercero e impuso su juego en la pista para terminar 6-3.

Ya en el segundo set, de nuevo Jéssica Bouzas comenzó llevándose el primer juego para poder remontar el partido y forzar el tercer set, pero tres pérdidas de servicio en la segunda manga y el agresivo juego de Tomljanovic condenaron a la española. que terminó perdiendo la manga por 6-1. Con este resultado, la arousana certifica que no está pasando por su mejor momento deportivo.

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